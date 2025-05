Pe liste sunt trecuți peste 631.000 de alegători

N. Dumitrescu

Pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din acest an, care vor avea loc în această duminică, pe data de 4 mai, cele 695.476 de buletine de vot tipărite pentru județul Prahova sunt pregătite să ajungă la secțiile de votare. De altfel, pe modelul organizării și desfășurării alegerilor anterioare, distribuirea buletinelor de vot, a ștampilelor și a timbrelor autocolante și a materialelor necesare desfășurării scrutinului, de către reprezentanții Instituției Prefecturii Județul Prahova, către reprezentanți ai celor 104 localități din județ, va avea loc cu o zi înainte de ziua votului, motiv pentru care, deja, Primăria Ploiești a anunțat că sâmbătă, 3 mai a.c., în intervalul orar 14:00 – 18:00, se închide circulația rutieră, pe ambele sensuri, pe străzile Emile Zola și Sublocotenent Erou Călin Cătălin, pentru asigurarea, în bune condiții, a transportului către secțiile de votare a membrilor birourilor electorale și a materialelor necesare organizării alegerilor pentru Președintele României din anul 2025, traseele publice locale cu parcurs în zonă – respectiv 5, 7, 22 b și 40 – urmând să circule pe rute ocolitoare.

La nivelul județului nostru, pe liste sunt înregistrați 631.571 de alegători, pentru exercitarea votului, pe data de 4 mai a.c., urmând să fie deschise 624 de secții de votare. Cele mai multe dintre acestea -157 – sunt amenajate la Ploiești, în sedii de grădinițe, școli și licee, dar și ale unor instituții publice. De exemplu, cinci secții de votare vor fi deschise la Palatul Copiilor, câte patru secții de votare – la Cantina de Ajutor Social, Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, sediul TCE, Școala Gimnazială ”Anton Pann”, trei secții la Palatul Culturii și Școala Gimnazială ”Elena Doamna”, cu mențiunea că, în funcție de arondarea străzilor, alți ploieșteni vor merge la urne în secții de vot amenajate la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, S.C. Electrică, societatea Apa Nova, Casa Corpului Didactic, Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului, chiar și în Gara Triaj Ploiești.

Potrivit Îndrumarului alegătorului din țară la alegerile prezidențiale 2025, alegătorul votează la una dintre următoarele secţii de votare: în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii; în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia; în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secție de votare organizată în străinătate; în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al unei secţii de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea; în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secţie de votare care îi asigură accesul la vot. De menționat că, prin accesarea Registrului electoral la adresa www.registrulelectoral.ro, după introducerea datelor personale, alegătorul află secția de votare la care este arondat și adresa acesteia. Primul tur va avea loc în data de 4 mai 2025 (2, 3 și 4 mai 2025, în cazul secțiilor de votare din străinătate), iar cel de-al doilea, în eventualitatea organizării acestuia, în data de 18 mai 2025 (16, 17 și 18 mai 2025, în cazul secțiilor de votare din străinătate). În România, votarea, pe data de 4 mai 2025, se va desfășura între orele 7.00 – 21.00, în baza actului de identitate valabil. Conform Autorității Electorale Permanente, alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot, pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23.59. Biroul Electoral Central a anunțat că va face publice datele privind prezența cetățenilor români la urne, la primul tur al alegerilor prezidențiale, în timp real.