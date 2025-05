O singură persoană a fost amendată cu 10.000 de lei!

N. Dumitrescu

Având în vedere faptul că, în continuare, sunt destui locuitori ai orașului care aruncă deșeuri pe unde apucă, inclusiv atunci când efectuează diverse lucrări de construcții, Primăria Ploiești transmite un nou apel către cetățeni, mesajul fiind mai mult decât clar: aceia care vor fi depistați vor fi ”arși” zdravăn la buzunar! Apelul autorităților locale vine în contextul în care, recent, pentru abandonarea ilegală a unor deșeuri voluminoase la una dintre platformele de depozitare a gunoiului aferente blocurilor din oraș, o persoană fizică a fost sancționată cu amendă în valoare de 10.000 de lei, conform unei hotărâri a Consiliului Local Ploiești, amenda fiind aplicată de Poliția Locală după ce persoana în cauză a fost identificată în urma analizării imaginilor surprinse de sistemul de supraveghere video și a verificărilor în teren. ”Nu vom mai tolera comportamentele care degradează orașul! Ceea ce unii aruncă la întâmplare, noi toți plătim din bugetul orașului! Costurile de ridicare a deșeurilor abandonate ajung în responsabilitatea Primăriei, deci a fiecăruia dintre noi. Dacă ploieștenii vor un oraș mai curat, iată ce pot face: în primul rând să păstreze curățenia, întrucât Ploieștiul e casa noastră comună. Sunt observate fapte necivilizate și ilegale? Se poate anunța Poliția Locală, la numărul de telefon 0244 954. În cazul în care o persoană are deșeuri voluminoase rezultate în urma efectuării unor lucrări, trebuie solicitată ridicarea legală, contra-cost, de la operatorul de salubritate. Concret, pentru ridicarea deșeurilor care provin din demolări, reparații, renovări etc., ploieștenii se pot adresa firmei BIN GO SOLUTIONS (fostul operator de salubritate Rosal), la numărul de telefon 0244 933

sau 021 9640, pentru programare. Este nevoie de toleranță zero pentru abandonul de deșeuri, iar respectul față de oraș începe cu fiecare dintre noi”, a mai transmis Primăria Ploiești. De adăugat că apelul autorităților către ploieșteni este făcut și ca urmare a celui mai recent bilanț al Poliției Locale, care a anunțat că doar într-o singură zi, pe 27 mai a.c., s-au aplicat amenzi în valoare totală de 20.500 de lei, în topul faptelor sancționate fiind deșeurile aruncate pe stradă, jumătate din sumă fiind aplicată unei singure persoane. Astfel, subliniind că acțiunile de control vor continua, Poliția Locală a transmis, prin intermediul unui comunicat, bilanțul zilei la care ne-am referit: ”În cursul zilei de 27.05.2025, polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului, însoțiți de inspectorii Regiei Autonome de Servicii Publice, au verificat modul în care cetățenii respectă normele de gospodărire a localității. Echipajele de polițiști locali s-au deplasat în zonele cunoscute pentru abandonarea în mod ilegal a deșeurilor menajere și asimilabile acestora. Totodată, s-a acționat pentru depistarea autoturismelor sau atelajelor cu tracțiune animală, care sunt folosite pentru transportul deșeurilor în vederea descărcării pe domeniul public. Astfel, pentru depozitarea deșeurilor din construcții, rezultate din demolările efectuate la un imobil situat pe str. Alexandru Lăpușneanu și abandonate în mod ilegal la platforma gospodărească arondată blocurilor de locuințe de pe Aleea Levănțica, o persoană fizică a fost amendată cu 10.000 de lei. Pe str. Drumul Sării s-a depistat depozitare de deșeuri lângă containerul amplasat de municipalitate pe domeniul public, sancțiunea contravențională fiind în valoare de 2.500 de lei. Pe străzile Albăstrelelor și Nămoloasa, polițiștii locali au amendat cu câte 2.000 de lei proprietarii a două imobile care nu au încheiat contract cu operatorul de salubrizare în vederea ridicării deșeurilor menajere și asimilabile acestora, iar pe str. Gral Ion Dragalina, pentru depozitare deșeuri pe domeniul public s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 2.500 de lei. Pe str. Petrochimiștilor, pentru depozitarea de deșeuri pe domeniul public, într-un loc neautorizat, s-a aplicat o sancțiune în valoare de 1.500 de lei, iar pe str. Mircea cel Bătrân, o altă persoană fizică a fost sancționată cu avertisment pentru depozitare de deșeuri selective pe domeniul public”.