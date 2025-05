Cristian Rădulescu, cofondator MedRadar, consultant healthcare, a afirmat că în ultimii cinci ani au fost retrase de pe piaţa din România 2.000 de mericamente, iar în perioada 2015 – 2020 alte 3.000 de produse au fost retrase de producători. ”Tragic este că aceste medicamente sunt cele mai ieftine”, a declarat Rădulescu, pentru Medika TV, precizând că modul de stabilire a preţului este de vină, potrivit News.ro.

”Cauzele sunt în esenţă modul în care a fost setat sau construit acest sistem de formare a preţului medicamentelor şi de reglementare a pieţei farmaceutice. Vedem efectul unor decizii şi al unor implementări făcute acum 10-15 ani, când mecanismul de formare a preţului a fost făcut pentru realităţile de la momentul respectiv, (…) în sensul în care am spus că vrem să avem cele mai ieftine medicamente din Europa, pentru că suntem o ţară săracă, pacienţii nu au bani, sistemul nu are bani şi aşa mai departe. Ceea ce este perfect corect, dar nu mai suntem în acea realitate”, a explicat Cristian Rădulescu.

Acesta a menţionat că preţul medicamentelor se formează raportându-ne la preţul aceluiaşi medicament din 12 ţări din Europa, iar autorităţile spun că trebuie să ai cel mai mic preţ cu care vinzi în oricare din cele 12 ţâri.

”Ceea ce, evident, generează probleme unui producător care la sfârşitul zilei este o entitate economică care trebuie să genereze profit, profit care, spre deosebire de alte industrii, în industria farmaceutică, în mare parte se întoarce înapoi în cercetare, în generarea de noi medicamente (…) Reglementatorul sau autoritatea din Germania pune şi România în coşul acesta de ţări la care se uită şi spune – ok, tu, producător de medicamente X, dacă în România vinzi produsul, oricare ar fi el, cu 3 lei, de ce mie ar trebui să mi-l vinzi cu 20 de lei? Vreau să mi-l vinzi şi mie cu 3 lei. Şi atunci, pentru că piaţa germană este de 10 ori probabil mai mare, evident că, dacă ar vinde în Germania cu 3 lei, ar fi o pierdere şi economic nu ar face sens pentru producătorul respectiv. Ce face producătoriul respectiv? Evident se uită, am o piaţă de 2 lei în România (…) am o piaţă foarte mică în Românie în care vând de cele mai multe ori în pierdere, nu îmi permit să îmi pierd veniturile din Germania. Conform legii, retrage medicamentul din România şi îl vinde pe altă piaţă”.

Potrivit acestuia, în ultimii 5 ani , cam 2.000 de medicamente au fost retrase, în sensul în care ele sunt disponibile în alte ţări, dar nu se vând în România.

”Problema este din ce în ce mai acută, pentru că, în perioada 2015-2020, alte 3.000 de medicamente au dispărut (…) Tragic este că aceste medicamente sunt cele mai ieftine, sunt cele la care preţul este extrem de mic, dar din motivele expuse, producătorii renunţă să le mai aducă în România, a mai declarat Cristian Rădulescu.