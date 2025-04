N.D.

În această seară, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va susține o reprezentație a spectacolului ”A 12-a noapte”, după William Shakespeare, regia, traducerea și adaptarea aparținând lui Cristi Juncu, în Turcia, la teatrul din orașul Bursa. Conform conducerii teatrului ploieștean, reprezentația menționată face parte din programul celei de-a 12-a ediții a ”International Balkan Countries Theatre Festival”, eveniment cultural anual ce reunește importante teatre din regiunea Balcanilor, organizat de teatrul gazdă, sub egida Ministerului Culturii și Turismului din Republica Turcia și a Direcției Teatrelor de Stat de la Ankara. Spectacolul îi are în distribuție pe actorii Theodora Sandu, Lucian Ionescu, Florentina Năstase, Cristian Popa, Ioana Farcaș, Andrei Radu, Paul Chiribuță, Ion Radu Burlan, Karl Baker, Alin Teglaș. ”Participarea la ediția din acest an a ”International Balkan Countries Theatre Festival” continuă seria de schimburi culturale derulate între teatrul din Ploiești și cel din Bursa, care a debutat cu cele două reprezentații ale spectacolului „Othello”, de William Shakespeare, regia Vlad Trifaș, pe care Teatrul Ahmet Vefik Pașa Bursa Devlet Tiyatrosu din Bursa le-a susținut, în luna februarie a.c., pe scena noastră”, au transmis reprezentanții teatrului ploieștean.