România va organiza, în perioada 13-26 iunie 2025, ediția cu numărul 72 a Campionatului European Under 19, naționala noastră fiind calificată astfel direct la turneul final.

Marți, 15 aprilie, Casa Fotbalului a găzduit tragerea la sorți a turneului final UEFA EURO U19; naționala U19 a României, calificată direct la acest turneu final din postura de țară gazdă, va face parte din Grupa A și va întâlni Danemarca, Spania și Muntenegru.

GRUPA A

ROMÂNIA

Danemarca

Spania

Muntenegru

GRUPA B

Germania

Norvegia

Anglia

Țările de Jos

Programul complet al meciurilor

Vineri, 13 iunie

Grupa A

18:00: Spania – Danemarca (Stadionul Giulești)

21:00: România – Muntenegru (Stadionul „Arcul de Triumf”)

Sâmbătă, 14 iunie

Grupa B

17:00: Anglia – Norvegia (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești)

20:00: Germania – Olanda (Stadionul „Anghel Iordănescu”, Voluntari)

Luni, 16 iunie

Grupa A

18:00: Danemarca – Muntenegru (Stadionul Giulești)

21:00: România – Spania (Stadionul ­„Anghel Iordănescu”, Voluntari)

Marți, 17 iunie

Grupa B

17:00: Norvegia – Țările de Jos (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești)

20:00: Germania – Anglia (Stadionul Arcul de Triumf)

Joi, 19 iunie

Grupa A

20:00: Muntenegru – Spania (Stadionul „Ilie Oană”, Ploiești)

20:00: Danemarca – România (Stadionul Arcul de Triumf)

Vineri, 20 iunie

Grupa B

20:00: Țările de Jos – Anglia (Stadionul Giulești)

20:00: Norvegia – Germania (Stadionul „Anghel Iordănescu”, Voluntari)

Luni, 23 iunie

18:00 / 21:00: Semifinala 1: Câștigătoare Grupa A vs Locul 2 din Grupa B

18:00 / 21:00: Semifinala 2: Câștigătoare Grupa B vs Locul 2 din Grupa A

Cele două semifinale vor avea loc pe Stadionul Giulești și pe Stadionul Arcul de Triumf din București; alocarea lor pe fiecare dintre cele două arene și stabilirea orelor de disputare vor fi făcute după încheierea fazei grupelor.

Joi, 26 iunie

21:00: FINALA – Stadionul Giulești

Biletele pentru turneul final, disponibile din 24 aprilie

Începând cu data de 24 aprilie, fanii fotbalului vor putea achiziționa bilete pentru meciurile din luna iunie. Prețurile biletelor sunt accesibile, astfel încât suporterii să poată fi aproape de spectacolul fotbalistic de top al viitoarelor staruri europene:

Faza grupelor:

4 euro (categoria 1) și 3 euro (categoria 2);

Semifinale:

5 euro (categoria 1) și 4 euro (categoria 2);

Finala:

7 euro (categoria 1) și 5 euro (categoria 2).