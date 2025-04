Singura rafinărie de aur din România, Rafinor, va livra în 2025 holdingului Magnor, tot cu acţionariat românesc, lingouri de aur de investiţii în valoare de 10 milioane de euro, în urma unui parteneriat strategic încheiat între cele două companii.

Potrivit unui comunicat al Rafinor, remis ieri Agerpres, parteneriatul strategic are ca obiect facilitarea achiziţiei de aur de investiţii direct din România.

Astfel, parteneriatul dintre cele două companii cu acţionariat românesc aduce beneficii semnificative pentru investitori şi toţi cei interesaţi de aur de investiţii ca activ de refugiu. Achiziţia de aur direct din România înseamnă mai multă transparenţă în tranzacţii, costuri reduse şi siguranţă sporită pentru cumpărători. În plus, susţine economia locală şi promovează dezvoltarea unui sector industrial solid al metalelor preţioase în România. Rafinor va furniza principalului său retailer lingouri de aur de investiţii, de 24 K, cu gramaje pornind de la 2,5 g şi până la 50 g, acestea din urmă fiind cele mai solicitate de investitori. Metalele achiziţionate sunt introduse apoi în procesul de rafinare şi utilizate ca materie prima pentru bijuterii, tehnică dentară, industria de automotive, energie verde, panouri fotovoltaice sub formă de granule sau platbandă şi sub formă de aur de investiţii pentru consumatorii finali, se mai precizează în comunicat.

Rafinor este prima şi singura rafinărie din România specializată în aur, cu o capacitate de rafinare care depăşeşte două tone de aur pe an. Lider al industriei metalelor preţioase din România, compania românească revitalizează o activitate cu tradiţie pe plan naţional şi totodată o modernizează prin dotarea liniilor de rafinare cu tehnologii de ultimă generaţie.

2025 este anul în care compania dă startul prelucrării argintului, în special pentru uz industrial. Liderul industriei metalelor preţioase din România are ca obiectiv pentru următorii trei ani depăşirea cifrei de afaceri anuale de 100 de milioane de euro.