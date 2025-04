Comitetul de Urgență al AJF Prahova a aprobat ca majoritatea jocurilor restante , nedisputate din cauza vremii nefavorabile, în prima etapă din 2025, să fie programate în zilele de 8 și 9 aprilie, ora 17:00:

Astfel, au fost programate să se dispute următoarele jocuri:

LIGA A

CSO BOLDEȘTI SCĂENI – CS MĂNEȘTI 2013

ASCS PETROLUL 95 PLOIEȘTI – AFC BĂNEȘTI URLETA

CS BRAZI – CS TINERETUL GURA VITIOAREI

SUPERLIGA B

AS UNIREA TELEAJEN PLOIEȘTI – CSO MIZIL

CS UNIREA URLAȚI – CS STREJNICU 2021

16 aprilie, ora 17.00

AS UNIREA TELEAJEN PLOIEȘTI – CS SCORȚENI BORDENI

CUPA ROMÂNIEI – TURUL 4

PODGORIA VADU SĂPAT – VIITORUL CEPTURA

GLORIA VÂLCĂNEȘTI – ACS PROGRESUL ALUNIȘ

AS TÂRGȘORU VECHI STĂNCEȘTI – ACS PETROSPORT PLOIEȘTI

VULTURUL ZĂNOAGA – CS VALEA CĂLUGĂREASCĂ

AS TINERETUL POIANA VĂRBILĂU – VIITORUL COSMINELE

VOINȚA MĂGURELE – CS BLEJOI 2

AS GORGOTA – ACS PETROLUL OLOGENI

PROGRESUL PROVIȚA DE JOS – ACS PRAHOVA NEDELEA

AS UNIREA VALEA DULCE – AS STARCHIOJD

AS ȘTIINȚA ALBEȘTI – AS OLIMPIA CIREȘANU

CS MĂNEȘTI BĂLTIȚA – ACS GHERGHIȚA

Totodată s-a aprobat ca și două jocuri restante din Cupa României să fie programate în zilele de 16 aprilie, ora 17:00:

CUPA ROMÂNIEI – TURUL 4

AS UNIREA PLOIEȘTI 2024 – CS MĂNEȘTI 2013

CS STREJNICU 2021-CS BUCOV