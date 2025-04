Senatorul PSD Marius Humelnicu, preşedintele comisiei de muncă din Senat, a anunţat că proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraţilor a fost amânat pentru două săptămâni, după ce au fost primite mai multe amendamente, în ultimul moment, astfel că nu a mai intrat pentru vot în şedinţa de plen de luni, 28 aprilie a.c.

”Am amânat pentru că am avut o dezbatere, noi în Comisia de Muncă. (..) Am avut dezbateri tehnice de fiecare dată şi am venit cu amendamente. Din păcate, unii colegii au tratat acest subiect doar politic, nu tehnic, astfel încât să îmbunătăţim legislaţia, pentru că trebuie făcut acest lucru legat de pensiile speciale. Am avut amendamente, unele au venit în termen, două zile înainte pentru a le citi, pentru a le parcurge, pentru a le disemina, iar unele au venit astăzi, cu jumătate de oră înainte şi vă daţi seama că nu am putut să avem o viziune sau o părere despre ele. Am amânat cu două săptămâni pentru că şi celelalte comisii avizatoare, juridică şi cea de buget finanţe au amânat şi ele şi nu avem un aviz de la dânşii”, a spus senatorul PSD.

El a precizat că în comisia s-a decis amânarea pentru două săptămâni a raportului pe proiectul de lege.

Humelnicu a mai spus că, din punctul său de vedere, ar trebui să se meargă pe tot ce înseamnă contributivitate în privinţa pensiilor speciale.

”Nu ar trebui să schimbăm regule jocului în timpul jocului, pentru că nu poţi să accezi într-o funcţie de judecător, de procuror şi după care să schimbi, să spui domnule, ieşi la pensie la 65 de ani, ci va trebui să fie o perioadă transitorie. Şi acest lucru face astfel încât din şase în şase luni să măreşti într-adevăr vârsta la care ieşi la pensie. Veţi vedea în comisie care e părerea noastră a Partidului Social-Democrat. Haideţi să vedem întâi forma finală. Aştept de la toţi colegii parlamentari puncte de vedere şi după care veţi vedea forma finală, pentru că va trebui să fie o perioadă transitorie. Nu 49 de ani, dar poate mai puţin”, a completat el.

Marius Humelnicu a arătat că vor avea o discuţie în coaliţie când vor avea o formă finală. ”Putem avea amendamente, vom ţine cont de tot ceea ce a spus Curtea Constituţională, tot ce spun partidele politice, astfel încât să îmbunătăţim legislaţia, adică să nu mai cadă la CCR. (..) Vom vorbi după alegeri ce înseamnă votul. Aşa că vom trece de această perioadă. Sper să ne calmăm cu toţii, cel puţin din punct de vedere politic, astfel încât să avem o lege funcţională”, a mai afirmat senatorul.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercurea trecută, proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraţilor, cu 259 de voturi pentru, un vot contra şi 25 de abţineri iar un parlamentar nu a votat.

Proiectul prevede că, începând cu data de 1 ianuarie 2026,judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituţională, magistraţii asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, precum şi personalul de specialitate juridică se pot pensiona şi pot beneficia de pensia de serviciu dacă îndeplinesc condiţia de vechime de minimum 25 de ani realizată numai în aceste funcţii, precum şi condiţia de vârstă de cel puţin 48 de ani. Aceştia pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionării iar cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din suma netă corespunzătoare indemnizaţiei de încadrare brute lunare avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. Proiectul merge la Senat, for decizional în acest caz.