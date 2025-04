V. S.

Prefectul județului Prahova, Emil Drăgănescu, a reacționat după incidentul grav petrecut miercuri în parcarea unui magazin LIDL din Ploiești. ”În urmă cu puțin timp am luat act cu tristețe de încă o faptă primitivă petrecută în Ploiești! O doamnă, mamă a unui copil cu dizabilități, a fost agresată de un specimen pentru că și-a cerut dreptul legal! Acela de a parca pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități! Poliția s-a mișcat foarte rapid și specimenul are dosar penal! Eu, astăzi, voi completa ordinul de prefect emis pe 18.03 a.c. referitor la drepturile persoanelor cu handicap și voi institui o comisie mixtă prin care vor fi verificate și persoanele care parchează pe locuri destinate persoanelor cu dizabilități și dacă au acest drept, modul în care instituțiile publice și private respectă legea în ceea ce privește locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, dacă persoanele care au rezervate astfel de locuri în parcările blocurilor sunt îndreptățite sau nu să beneficieze de această rezervare. Închei prin a o asigura pe victima de astăzi că nu este singură și că le voi fi alături așa cum am fost și până acum!”, este mesajul transmis de prefectul Emil Drăgănescu, după incidentul de miercuri – 23 aprilie a.c. din parcarea LIDL situat pe strada Apelor din Ploiești, unde o femeie și soțul ei au fost agresați de un individ care parcase fără drept pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități.