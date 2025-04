Federația Română de Handbal, în colaborare cu Primăria Plopeni, HC Activ CSO Plopeni, AJH Prahova organizează Trofeul Carpați Junioare. Evenimentul se desfășoară la Sala Sporturilor Plopeni (11-13 Aprilie 2025) și este accesibil tuturor, fie în tribune – intrarea fiind gratuită, fie online! Echipele participante sunt România A, România B, Serbia, Polonia!

Programul competiției:

• Ziua 1 (11 Aprilie): 17:00 Polonia vs. Serbia / 19:00 România A vs. România B

• Ziua 2 (12 Aprilie): 17:00 România B vs. Polonia/ 19:00 România A vs. Serbia

• Ziua 3 (13 Aprilie): 11:00 România B vs. Serbia / 13:00 România A vs. Polonia