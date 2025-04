Trei dintre componentele echipelor de handbal junioare 2 şi 3 ale CSM Ploieşti – Sara ­Curcan (2010), Bianca Brînzaru (2010) şi ­Diana Constantinescu (2011)-, plus Delia Roșu (CSJ Prahova), au fost convocate pentru a doua acţiune a lotului naţional de cadete al României din acest an, programată să se desfăşoare în perioada 4-10 aprilie, la Râmnicu Vâlcea. Stagiul se va finaliza cu participarea la Trofeul Carpaţi pentru junioare, din perioada 10-13 aprilie, de la Plopeni.

Staff-ul alcătuit din Gabriela Artene, Adrian Enache şi Istvan Birtalan se află în perioada în care conturează lotul „tricolor” al generaţiei „2010-2011”, iar pentru acţiunea ce va debuta azi au convocat un lot lărgit de 24 de sportive. Faţă de primul stagiu din acest an, din 17-23 ­februarie, de la Bistriţa, lipseşte centrul ­Miruna Andronache (2010), intenţia antrenorilor fiind de a vedea la lucru mai multe jucătoare din ţară pe acest post.

Delia Roșu este coordonatoare joc, Sara Curcan evoluează pe postul de inter dreapta, Bianca Brînzaru este inter stânga, iar Diana Constantinescu joacă la club ca inter stânga sau pivot.