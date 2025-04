Săptămâna trecută, pe patinoarul acoperit Vákár Lajos din Miercurea Ciuc s-a desfășurat Campionatul Național de Short Track la categoriile de juniori G, F, E, D, C, B, A și Seniori. Evenimentul a reunit nouă cluburi din întreaga țară, printre care: CSM Dunărea Galați, CSS Viitorul Cluj, CSM Mureșul Tg. Mureș, CSM Corona Brașov, CSU Brașov, SC Miercurea Ciuc, CS SKF Tg. Mureș, ISK ­Miercurea Ciuc și CS Petrolul Ploiești.

„Deși conștienți de dezavantajele legate de lipsa unei infrastructuri adecvate pentru antrenamente, noi am participat cu 17 sportivi, într-un sport spectaculos, tehnic și tactic – short track – total diferit de patinajul viteză clasic (long track).

Pregătirea s-a desfășurat într-un regim limitat, cu o singură zi de antrenament pe săptămână pe gheața de la Țiriac Arena din Otopeni, iar patinoarul din Ploiești se află, din păcate, în stare de abandon de patru ani. Inițial, campionatul trebuia să se desfășoare la Otopeni, motiv pentru care ne-am mobilizat și am investit în echipament și pregătire specifică”, a precizat antrenorul Dorin Zărnescu.

Cu toate aceste obstacole, sportivii noștri au dat dovadă de determinare și curaj, obținând rezultate frumoase și clasări onorabile:

Rezultate individuale:

Juniori G (5-6 ani)

Felea Maria (4 ani!) – 3 locuri 2

Arsene Ștefan – 1 loc 3

Juniori F (7-8 ani)

Felea Atanasia – locul 4

Felea Ioan – locul 4

Juniori E (9-10 ani)

Arsene George – 2 locuri 6, 1 loc 7

Soare Efrem – 1 loc 6, 2 locuri 7

Juniori D (11-12 ani)

Felea Eufimia – 1 loc 7

Juniori C (13-14 ani)

Felea Irina – 1 loc 4, 2 locuri 5

Vasile Basarabeanu Ștefan – 3 locuri 6

Rezultate la ștafetă:

Juniori E-F – Locul 2, echipa: Arsene George, Soare Efrem, Felea Ioan

Juniori C-D – Locul 3, echipa: Vasile Basarabeanu Ștefan, Vintilă Darius, Radu Călin