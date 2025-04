O vioară folosită de liderul formației de pe Titanic în filmul de Hollywood din 1997 a fost vândută pentru 54.000 de lire sterline la o licitație considerată „record”, potrivit BBC, preluat de Hotnews. Instrumentul a fost utilizat pentru interpretarea imnului Nearer, My God, To Thee în scena scufundării navei.

La aceeași licitație, o scrisoare semnată de colonelul Archibald Gracie, unul dintre cei mai cunoscuți supraviețuitori ai dezastrului Titanic, a fost adjudecată pentru suma record de 300.000 de lire sterline.

Vioara, descrisă drept „o veritabilă piesă de istorie cinematografică”, a fost scoasă la vânzare de casa Henry Aldridge and Son din Wiltshire, sâmbătă.

Wallace Hartley, liderul formației de pe Titanic, și colegii săi muzicieni au murit în 1912, alături de peste 1.500 de persoane, după ce pachebotul a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord.

Filmul regizat de James Cameron, câștigător al premiului Oscar, i-a avut în rolurile principale pe Kate Winslet, în rolul unei tinere din înalta societate, Rose, și pe Leonardo DiCaprio, în rolul unui pasager de clasa a treia, Jack Dawson, aflați pe vas în călătoria inaugurală.

Wallace Hartley, cunoscut pentru că a continuat să cânte în ciuda tragediei iminente, a fost interpretat de violonistul și actorul Jonathan Evans-Jones.

Vioara apare de mai multe ori în film, cel mai cunoscut moment fiind scena în care orchestra interpretează Nearer, My God, To Thee pentru a liniști pasagerii în timp ce vasul se scufunda.

În 2013, Jonathan Evans-Jones a vândut vioara la licitație, instrumentul ajungând ulterior în colecția privată a unui cumpărător. „Prețurile record și participarea colecționarilor din întreaga lume sunt o dovadă a interesului care persistă față de Titanic, la nivel global. Poveștile acelor bărbați, femei și copii sunt transmise prin obiectele de colecție, iar memoria lor rămâne vie datorită acestor mărturii”, a declarat Andrew Aldridge, organizatorul licitației.

Tot în 2013, o vioară considerată a fi chiar instrumentul original pe care Wallace Hartley l-a folosit pe Titanic a fost vândută de casa de licitații Henry Aldridge & Son pentru suma de 900.000 de lire sterline. Licitația a durat doar zece minute, vioara fiind adjudecată după o competiție strânsă între doi ofertanți prin telefon, relata atunci BBC.