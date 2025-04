V. S.

Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a venit cu informații proaspete despre evoluția lucrărilor pe lotul 3 al sectorului de autostradă Dumbrava-Buzău. Primul tablier metalic a fost montat pe șantierul lotului 3 al A7, cel care face legătura între lotul 2 (la Pietroasele) cu municipiul Buzău. Practic, susține secretarul de stat Scrioșteanu, pe acest lot, antreprenorul turc a trecut de 40% progresul fizic de execuție, ceea ce înseamnă că lucrurile se mișcă susținut pe acest tronson al autostrăzii A7, însă trebuie menționat că până la sfârșitul acestui an lucrările trebuie să fie finalizate.

Concret, conform aceleiași surse, au fost încheiate lucrările de montare a tablierului metalic la un prim pasaj pe autostradă peste DN2B, o structură cu trei deschideri. Greutatea acestuia este de 419 tone; au început să fie aduse în șantier elementele tablierului metalic pentru următorul pasaj, ultima montare fiind estimată pentru luna iunie; se lucrează la toate structurile, dintre care trei necesită montarea tablierului metalic; se execută lucrări pe întregul amplasament al șantierului, fiind desfășurate inclusiv lucrări de realizare a stratului de balast stabilizat cu ciment și lucrări de așternere a asfaltului.

”Tablierul metalic aferent acestui lot este produs în România, de către o societate cu capital românesc (MSI) cu utilizarea unei tehnologii robotizate, de ultimă generație (2025). Procedeul de sudare sub strat de flux (SAW-Submerged Arc Welding) se aplică în cazul sudării recipienţilor sub presiune, în industria navală, a construcţiilor civile, poduri, zgârie-nori, în industria grea, în general la fabricarea elementelor structurale cu portanţă ridicată. Reamintesc faptul că execuția acestui lot a început vara trecută, iar mobilizarea antreprenorului este bună, acest proiect fiind cel de-al doilea pe care îl realizează, după Secțiunea 3B5 Nuşfălau – Suplacu de Barcău a Autostrăzii A3, tronsonul Gilău –

Borș, pe care a finalizat-o în termenul prevăzut (septembrie 2023)”, a informat oficialul din MT. Pe acest lot 3 al sectorului Dumbrava-Mizil, sunt prevăzute următoarele lucrări principale: 13,9 km lungime traseu, două noduri rutiere, opt poduri și pasaje, dintre care un pasaj de complexitate tehnică ridicată, în lungime de 1260 metri, o parcare (stânga/dreapta) tip S3, un Centru de Întreținere și Coordonare, perdele forestiere (35.6247 ha) și 12 spații de încărcare a autoturismelor electrice.

Lotul 3 Pietroasele – municipiul Buzău, în lungime de 13,9 km, este realizat de asocierea Nurol Inșaat Ve Ticaret Anonim Șirketi – Makyol Inșaat Sanayi Turizm Ve Ticaret Anonim Șirketi, valoarea contractului fiind de 1.093.470.823 de lei fără TVA.