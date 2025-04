N. Dumitrescu

Având în vedere faptul că se apropie Sărbătorile Pascale, reprezentanții de la Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova au făcut publice ofertele de cazare la hoteluri și pensiuni în cea mai cunoscută stațiune de pe Valea Prahovei, Sinaia. Concret, oferta pentru Paște la un hotel de patru stele din Sinaia include: Tipuri de camere și tarife pentru 3 nopți: Cameră single 2.230 lei/cameră; Cameră dublă 2.660 lei/cameră; Cameră dublă deluxe 3.110 lei/cameră; Junior suite 3.860 lei/cameră; One bedroom suite 5.060 lei/cameră. S-a menționat că tarifele pentru camerele duble, duble deluxe, junior suite și one bedroom suite sunt calculate pentru două persoane, pachetul incluzând: cazare cu mic dejun; primire cu ouă, cozonac și vin roșu în noaptea de Înviere (19 aprilie); Brunch Pascal (20 aprilie); vânătoare de ouă, activitate pentru copii (20 aprilie) ; acces la centrul SPA; loc de joacă interior special amenajat pentru copii. La un alt hotel de patru stele, tot din Sinaia, oferta include tipuri de tarife și camere pentru 2/3 nopți de cazare, respectiv: Deluxe Room fără balcon la prețul de 2.700 lei/două nopți, 3.285 lei/3 nopți; Deluxe Room cu balcon la prețul de 2.800 lei/două nopți, 3.375 lei /3 nopți; Executive Suite la 3.000 lei /două nopți, 3.575 lei/3 nopți, Apartament Duke la 3.300 lei/două nopți, 3.875 lei/3 nopți, Apartament Princess 3.400 lei/două nopți, 3.975 lei/ 3 nopți. Pachetul include cazare cu cină festivă pe data de 19 aprilie, primire pascală în noaptea de Înviere, pască tradițională, vin roșu, atelierul iepurașului unde cei mici își pot exprima creativitatea pictând ouă și creând aranjamente pascale, pe 20 aprilie prânz pascal și program artistic cu muzică live, degustare de vinuri cu somelier înainte de cină. La un hotel de trei stele, din aceeași stațiune, oferta include tipuri de camere și tarife pentru 2/3 nopți, respectiv: Cameră Single – două nopți 1.580 lei, 3 nopți 2000 lei; Cameră Matrimonială: două nopți 2.140 lei, 3 nopți 2.620 lei; Cameră Twin: două nopți 2.100 lei, 3 nopți 2.560 lei; Cameră Duplex: două nopți 2.200 lei, 3 nopți 2.710 lei; Cameră Deluxe: două nopți 2.300 lei,3 nopți 2.860 lei; Junior Suite: două nopți 2.440 lei, trei nopți 3.070 lei; Senior Suite: două nopți 2.530 lei, 3 nopți 3.205 lei. În cazul ultimelor tarife menționate, serviciile incluse în pachet sunt: cazare pentru două sau 3 nopți cu mic dejun inclus; Tratație VIP în cameră (ouă roșii, cozonac, pască, vin și pâine sfințită) – 19 aprilie; mic dejun de sărbătoare și cină festivă de Paști, facilitățile incluse fiind: parcare gratuită, club pentru copii cu jucării interactive, pictură, jocuri etc., acces gratuit la centrul SPA (piscină, saună și jacuzzi). Iar la una dintre pensiunile tot din Sinaia, care are camere de închiriat, prețurile sunt următoarele: 240 lei/cameră dublă/noapte și 290 lei/cameră triplă/noapte. Trebuie să menționăm faptul că tarifele menționate sunt mai mari decât cele practicate anul trecut, mai mult decât atât, le întrec inclusiv pe unele din cele mai cunoscute stațiuni din Bulgaria, în condițiile în care în țara vecină ofertele pentru Sărbătorile Pascale din acest an acoperă absolut toate serviciile, de cazare și masă. Concret, la Nisipurile de Aur din Bulgaria, la hoteluri de patru stele tarifele sunt următoarele: 200 euro/ loc în cameră dublă Standard/3 nopți; 140 euro/ loc în cameră dublă standard/3 nopți; 210 euro/ loc în cameră dublă/3 nopți, în toate cazurile fiind vorba despre masă și cazare incluse în tarifele menționate. Iar în cazul unui hotel de 5 stele, tariful este de 300 euro/ loc /3 nopți cu Ultra All Inclusive. În stațiunea Sunny Beach, la hoteluri de patru stele tarifele sunt următoarele: 250 euro/ loc în apartament/3 nopți cu Ultra All Inclusive; 178 euro/ loc cameră dublă / 3 nopți cu ALL Inclusive; iar la trei stele – 140 euro/ loc în cameră dublă / 3 nopți cu ALL Inclusive. Iar într-o altă stațiune, la fel de cunoscută, Albena, tarifele la hoteluri de patru stele sunt următoarele: 205 euro/ loc în cameră dublă Standard/ 3 nopți cu All Inclusive; 210 euro/ loc în cameră dublă Standard/ 3 nopți cu All Inclusive, la hotel de cinci stele tarifele fiind de la 280 euro/ loc în cameră Studio Standard/ 3 nopți cu ALL inclusive!