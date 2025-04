Florin Tănăsescu

Reținut și mai apoi, arestat preventiv, inculpatul Alexei Mateevici s-a aflat ieri în Tribunalul Poporului.

Acuzat de tăinuire – că doar el a zis „Limba noastră-i o comoară în adâncuri înfundată”- judecătorul de drepturi și libertăți de a face haz de necaz l-a întrebat unde-a ascuns-o.

Bietul om a glăsuit timid că-i o parabolă.

Procurorul de caz a replicat că din cauza unor chestii din astea a intrat o deputată la necaz.

Asta din urmă, partea vătămată cum s-ar zice, pe numele anonimizat G.A.M., de la Partidul Oamenilor Nebătrâni (PON), a ridicat două dește, atrăgând atenția că ea este victima. Și-a ciripit: „Vai, ce rușine, se râde lumea de mine.Io eram respectată când mulgeam vaca. Nu ca acumașa…”.

Întrebată de magistrat ce înseamnă „nu ca acumașa”, domnița a exemplificat: „Păi, când am zis la un podcast din ăla «când e vorba despre dezbatere, fugem toți», s-au râs mulți. Iar un coleg de-al meu, care are liceul, fără Bac, dar om de vază, că-i tot deputat, mi-a zis că-i corect «fugim». Io am crezut că vrea să mă ducă în Bulgaria și i-am tras două palme. Ear el m-a dat în judecată pentru lovire și alte violențe parlamentare. Deci, unde-i îngropată limba?”

Tot procurorul a mai pus în sarcina inculpatului Alexei faptul că un candidat la președinție (nu-i dăm numele, că nu-i facem campanie), victimă și el, a întrebat: „E multe televiziuni aici să filmeze mitingul nostru?”.

Apoi, a dezvoltat subiectul: „De unde era să știe bietul om cum se face acordul între subiect și predicat, dacă «Limba noastră-i o comoară, în adâncuri înfundată» odată cu gramatica?”.

Avocatul din oficiu, în tentativa de a-și face treaba de mântuială, a cerut alt termen. Să aducă alți martori, victime nevinovate ale sistemului care-l protejează pe numitul Mateevici.

Judecătorul a admis cererea.

Și-uite așa, pe rolul instanțelor de judecată, termene peste termene în dosare penale ce au ca obiect „îngroparea limbii românești”.

Sfat de la votanții sănătoşi la cap, martori ai unor astfel de procese prin care trece țara în ziua de azi:

„La sapă mă, până dați de apă! Nu la condus țara!