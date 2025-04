N. Dumitrescu

Plecând de la realitatea potrivit căreia România se află printre primele cinci state europene în care se înregistrează un declin demografic accentuat, situația fiind valabilă și la nivelul județului Prahova, la începutul acestei săptămâni, în ședința Consiliului Local Ploiești a fost votat și un proiect de hotărâre ce are ca principal scop creșterea natalității la nivelul orașului. Mai exact, a fost aprobată punerea în aplicare a proiectului ”0 Șansă la Viață-FIV”, o premieră la nivel de oraș, având în vedere că inițiativa vizează acordarea unei sume de bani pentru familiile care încă nu au copii, dar pot deveni părinți prin intermediul fertilizării in vitro. În mod concret, acest proiect vizează acordarea unui sprijin financiar, anul acesta, în valoare de 13.800 lei/cuplu sau femeie singură infertilă, pentru cupluri/femei singure infertile din Ploiești, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASCC) Ploiești urmând să ducă la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, care va desemna și o echipă de implementare a acestui proiect. Așa cum se mai arată în textul hotărârii, echipa menționată urmează să facă public regulamentul acestui proiect, care va avea în atribuții și selectarea unităților sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro, având în vedere faptul că proiectulul menționat se va derula prin farmacii și unități sanitare publice și private acreditate de către agenția menționată. ”Sprijinul financiar este de 13.800 lei/cuplu sau femeie singură infertilă care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru includerea în program și se va acorda o singură dată. Sprijinul financiar se acordă după cum urmează: Etapa 1 – pentru tratamentul de stimulare (medicamentos) se va acorda un ajutor financiar în valoare de 4.600 lei; Etapa 2 – pentru intervenția medicală specifică se va acorda un ajutor financiar în valoare de 9.200 lei. În vederea implementării programului, ASCC Ploiești inițiază achiziția de vouchere, în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Achiziția se finalizează prin încheierea unui contract de prestări servicii cu un operator economic – emitent de vouchere privind selecția farmaciilor/unităților sanitare partenere și contractarea acestora în vederea eliberării tratamentului medicamentos și efectuarea procedurilor medicale, emiterea și distribuirea voucherelor precum și centralizarea tuturor situațiilor și documentelor justificative primite de la farmacii și unitățile sanitare partenere în vederea decontării sprijinului financiar acordat. Operatorul economic – emitent de vouchere, în baza contractului încheiat cu ASSC Ploiești, are obligația de a se asigura că unitățile sanitare publice sau private acreditate de către Agenția Națională de Transplant, pentru transplant de celule reproductive și bancă de celule reproductive, precum și farmaciile partenere în program îndeplinesc criteriile solicitate”, se mai precizează în textul hotărârii. După ce va fi anunțat public startul acestui proiect, persoanele interesate să devină beneficiare ale acestui proiect vor putea depune dosarul cu documentele justificative la sediul ASSC Ploiești, Piața Eroilor IA, care va aproba dosarele care vor întruni condițiile de eligibilitate. Beneficiare ale proiectului vor fi cuplurile/femeile singure infertile cărora li s-a diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică- ginecologie, cu supraspecializare Fertilizare in Vitro și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unei unități sanitare.