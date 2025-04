Anul 2024 a adus o îmbunătățire semnificativă în plan financiar pentru cluburile din Superliga, acestea raportând cel mai bun rezultat net cumulat de la începutul pandemiei. Cluburile au înregistrat un progres substanțial comparativ cu anul 2023. Deși s-a înregistrat o pierdere de -65 milioane RON (-13 milioane EUR), aceasta este cu +69 milioane RON mai mică decât anul precedent.

Un factor esențial în această evoluție pozitivă a fost activitatea intensificată de pe piața transferurilor, care a generat venituri de 92 milioane RON (18 milioane EUR), cu +68 milioane RON mai mult decât în anul precedent.

Venituri în creștere pe toate segmentele

Cluburile din Superliga au înregistrat venituri totale de 570 milioane RON (114 milioane EUR) în 2024, marcând o creștere de +81 milioane RON (16 milioane EUR) față de anul anterior. Evoluția pozitivă s-a observat în toate categoriile de venituri: bilete, sponsorizări și publicitate, fonduri UEFA și subvenții.

Structura veniturilor a cunoscut o transformare importantă comparativ chiar cu anul 2019, pre-pandemie, când s-au înregistrat 340 milioane RON, față de 570 milioane RON anul trecut, adică o creștere cu 68%! În plus, dacă înainte de pandemie televiziunile reprezentau principala sursă de venit (35% din total), în 2024 sponsorizările și publicitatea conduc (29%), urmate de drepturile TV (22%) și biletele (16%).

Cheltuieli și datorii în ușoară scădere

Cheltuielile cu personalul au ajuns la 448 milioane RON (90 milioane EUR), în creștere cu 13% față de 2023. Aceste costuri reprezintă 79% din veniturile operaționale, excluzând veniturile din transferuri. Cheltuielile operaționale generale s-au menținut constante, în valoare de 270 milioane RON (54 milioane EUR), semnalând un control mai eficient al costurilor. Deși cluburile din Liga 1 se confruntă în continuare cu capitaluri proprii negative de -193 milioane RON (-38 milioane EUR), acestea au fost îmbunătățite cu 100 milioane RON comparativ cu anul trecut. Datoriile totale au scăzut ușor, ajungând la 773 milioane RON (155 milioane EUR) la finalul anului 2024, în scădere cu 4%. În mod particular, împrumuturile s-au redus cu 50 milioane RON, ajungând la 350 milioane RON, în timp ce subvențiile și veniturile în avans se ridică la 250 milioane RON. Valoarea jucătorilor în bilanț a crescut comparativ cu anul 2023, reflectând investițiile continue în loturi competitive.

Investiții tot mai mari în academii

Un aspect pozitiv esențial al anului 2024 este creșterea investițiilor în academiile de copii și juniori. Cluburile din Liga 1 au alocat în total 65 milioane RON (13.1 milioane EUR) pentru dezvoltarea tinerilor, ceea ce înseamnă o medie de 4 milioane RON per club (0.82 milioane EUR). Aceasta reprezintă o creștere de 14% față de 2023 și o creștere de 85% față de 2019, când media era de doar 0.44 milioane EUR/club.

Cinci cluburi – Rapid, Universitatea Craiova, Farul Constanța, FCSB și Sepsi – au contribuit cu 59% din bugetul total alocat centrelor de copii și juniori.

Pentru anul 2025, cluburile estimează o creștere totală a alocărilor cu 24% față de 2024, ceea ce reflectă angajamentul tot mai ferm al echipelor de primă ligă pentru dezvoltarea sustenabilă a fotbalului românesc prin investiții în generațiile viitoare.