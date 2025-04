Prima zi de Paște a adus o situație fără precedent în sistemul energetic național: consumul de electricitate a atins un minim istoric, coborând pentru scurt timp sub 2.500 MW. Fenomenul a fost generat de suprapunerea Sărbătorilor Pascale ortodoxe și catolice, oprirea aproape totală a activității economice și vremea frumoasă, care a scos oamenii din case, potrivit Digi 24. În pofida provocărilor, autoritățile au reușit să mențină echilibrul rețelei fără incidente, iar producția a fost adaptată în timp real. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a explicat într-un mesaj pe Facebook care au fost măsurile luate și cum a fost evitat un posibil dezechilibru în sistem, subliniind că sistemul energetic a făcut față cu succes acestei provocări.

”Astăzi și mâine (n.n- în prima și a doua zi de Paște) avem o situație specială în sectorul energetic, cu un consum minim istoric în timpul zilei, în jurul valorii de 2500 MW. De ce? Pentru că sunt Sărbătorile Pascale pentru toți credincioșii ortodocși şi catolici, mare parte din activitatea economică este oprită și mulți români se bucură de vremea frumoasă, prin activități în aer liber”, a scris ministrul. Burduja a precizat că în prima zi de Paște, în jurul orei 14:00, producția de energie era de 2836 MW, cu un export redus la doar 276 MW, întrucât consumul scăzut s-a manifestat în întreaga regiune. „România are un mix energetic echilibrat și flexibil. Am produs la ora 14:00 doar 272MW în hidrocentrale, 222MW din cărbune, 179MW în centrale pe gaz și 15MW în centralele eoliene”, a adăugat el. Toate acestea sunt niveluri foarte mici, conform măsurilor luate în comandamentul energetic. „Vestea bună este că nu a fost deloc nevoie să reducem producția în unitățile 1 și 2 de la Cernavodă, pe tot parcursul zilei de astăzi (n.n. – prima zi de Paște) acestea livrând peste 1300 MW energie în bandă. Ponderea energiei nucleare în total producție a ajuns până aproape de 50%, o altă premieră a acestei zile”, a mai spus ministrul Energiei. Producția din parcurile solare a depășit 700 MW, iar unii prosumatori și-au oprit voluntar invertoarele pentru a sprijini echilibrul rețelei. „Le mulțumesc și îmi exprim respectul pentru toți cei care au făcut asta”, a transmis Burduja. Ministrul a criticat și titlurile alarmiste apărute în ultimele zile, care sugerau riscuri de pană de curent de Paște. „Am dovedit încă o dată că România are resurse energetice și mai ales oameni competenți în sectorul energetic. Îi felicit pe specialiștii de la Dispecerul Electric Național, conduși de Virgiliu Ivan și Mihail Cremenescu, alături de toți energeticienii care au fost și sunt prezenți și acum în camerele de comandă, în unitățile de producție, în teren pentru rețelele de transport și distribuție, în cariere și termocentrale și peste tot în sistemul energetic”, a mai scris ministrul. Monitorizarea sistemului va continua și în zilele următoare, iar autoritățile susțin că sunt pregătite să gestioneze în siguranță această perioadă cu consum redus.