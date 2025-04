George Marin

Săptămâna încheiată a fost una plină mai ales pentru juniori, care au participat la turnee semifinale.

În play-off – ul Diviziei A, echipa patronată de Consiliul Județean Prahova a avut două deplasări, la Roman și la Oradea, și a obținut două victorii în conformitate cu calculul hârtiei: 33-26 (17-13) la Roman și 30-23 (16-12) la Oradea. Prin aceste victorii, CS Județean Prahova a trecut pe primul loc în clasament, la egalitate de puncte, 21, cu CSM Galați, dar beneficiind de un golaveraj superior, plus 63 față de plus 23. CS Județean Prahova are programată următoarea partidă miercuri, 16 aprilie, la Galați.

Patru echipe au avut programate turnee semifinale

Junioarele I de la CS Județean Prahova au participat la Turneul Semifinal 2, grupa 2, la Mioveni. În prima partidă, fetele de la CSJ au dispus destul de greu de Gloria Buzău. Ele au reușit să întoarcă rezultatul după ce au fost conduse la pauză. În a doua partidă, ploieștenele au învins clar clubul bucureștean patronat de fosta echipieră a CSM Ploiești, Ramona Farcău. Cu calificarea pentru Turneul Final asigurată, CSJ nu s-a putut împotrivi unei selecționate naționale, așa cum este CSM București, în cadrul căreia activează și două fete din Ploiești: Eliza Lăcusteanu și portarul Elena Coșeriu-Pîtiu. Lotul condus de Adina Panaite, Cristian Roșu și Alina Dumitru a fost compus din: Bianca Voicilă, Mihaela Rădoiu, Ana Grigore, Melania Dumitru, Raluca Geangu, Andreea Popescu, Larisa Căpraru, Daria Comendant, Evelina Ianculescu, Alexandra Ciocan, Maria Ioniță, Bianca Pîrvulescu, Giulia Burtea, Delia Roșu, Beatrice Bordei, Maria Târteață. Pentru echipa ploieșteană cele mai multe goluri le-au marcat Raluca Geangu (25), Delia Roșu (18) și Daria Comendant (14).

Rezultate: 38-36 (16-18) cu Gloria Buzău, 38-27 (20-11) cu Olympic RFH și 22-41 (8-18) cu CSM București.

Băieții juniori III au luptat pe două niveluri valorice. În grupele Turneului Semifinal 1 Valoare, Academia Junior Ploiești a obținut dreptul de a evolua în Turneul Semifinal 2 Valoare, în timp ce CSO Mizil va continua în Turneul Speranță. În meciurile urmărite de noi, disputate în sala Tel George, Academia Junior a demarat greu meciurile. În primul joc a trecut destul de dificil de echipa din Călărași. Academia Junior a fost condusă, însă, ușor-ușor a echilibrat disputa și a căpătat avantaj în ciuda faptului că adversarul a încercat să joace și 7 contra 6 în atac. Finalul a fost dominat atât de clar încât au putut intra pe teren toți jucătorii înscriși pe foaia oficială. Elevii antrenorilor Ionuț Georgescu și Alexandru Roibu au demarat și în al doilea joc la fel de greu, însă diferența de valoare în favoarea ploieștenilor a fost evidentă cu mult înainte de finalul partidei, chiar dacă scorul final nu o arată. În schimb, Dinamo s-a dovedit o nucă foarte tare deși micii „academicieni” au ținut pasul cu bucureștenii destulă vreme. Pentru ploieșteni au evoluat: David Cioboată, Ștefan Dumitru, Roberto Vasile, Tudor Luca, Iulian Luca, Eduard Nedelcu, David Ionescu, Ștefan Buzoianu, Denis Georgescu, Ianis Barbu, Cezar Cazan, Mihnea Moncea, Justin Plăcintă, Alexandru Chiotoroiu-Șerban, Nicolas Stancu, David Niculae, Nicolas Buliga, Michael Ghiveciu, Andrei Ionescu. Cei mai buni realizatori au fost Nicolas Stancu, 18 goluri, Denis Georgescu, 14 goluri, Alexandru Chiotoroiu-Șerban, 11 goluri, și Ianis Barbu, 10 goluri.

În grupa de la Cumpăna (Constanța), CSO Mizil a câștigat o singură partidă, ocupând locul al treilea, ceea ce îi dă dreptul de a continua în turneul Speranță. Mizilenii conduși de antrenorul Nicolae Rusoiu au abordat competiția cu următorul lot: Alexandru Stănescu, Dario Teodorescu, Andrei Mihăilă, Robert Păun, Denis Lăzăroiu, Dragoș Nițu, Gabriel Tudorache, Denis Horneț, Andrei Sandu, Marius Mihăilă, Denis Popescu, Robert Leescu, Laurențiu Cîrjan, Teodor Domnica, Eduard Minea. Principalii marcatori au fost: Laurențiu Cîrjan, 14 goluri, Andrei Sandu, 13 goluri, și Teodor Domnica, 12 goluri.

Rezultate: Academia Junior 37-29 (20-16) cu CSȘ Călărași, 32-27 (14-10) cu CSȘ Sighișoara și 23-36 (11-18) cu CS Dinamo București. CSO Mizil: 20-29 (13-15) cu Szeke cu Odorheiul Secuiesc, 16-34 (9-19) cu HC Omer Constanța B și 28-22 (11-12) cu CSȘ 2 București.

În fine, în aceeași competiție, dar în grupa 4, organizată la Buftea, a Turneului Semifinal 1 Perseverență 2, CSM Ploiești a obținut calificarea pentru Turneul Final Perseverență. Gabriela Enache a condus următorul lot de jucători: Gabriel Mișcă, Tudor Stan, Ștefan Bondareț, Iustin Danac; David Gheorghe, Rareș Gheorghe, Mihnea Pandele, Robert Zamfir, Claudiu Petre, Gabriel Stan, David Buzae, Flavius Șerban, Luca Dorobanțu, Teodor Ivan, Marius Barta, Cristian Popa. Golgheterii echipei au fost Robert Zamfir, 32 de goluri, și Gabriel Stan, 13 goluri.

Rezultate: CSM28-27 (17-11) cu CSM Constanța și 28-31 (19-22) cu ACS Olympic RFH București. LPS Alba Iulia nu s-a mai prezentat.