George Marin

În încercarea de a oferi echipelor de juniori cât mai multe meciuri, Federația Română de Handbal a extins fazele următoare- pe zone geografice -și cu turnee pentru echipele care nu și-au câștigat dreptul de a continua lupta pentru titlul de campioană a categoriei de vârstă în care se încadrează. De aici, separația între categoriile Valoare și Perseverență. Ulterior, pe drumul competiției apare și categoria Speranță. Iată cum numărul de meciuri propuse crește. Idee logică dacă plecăm de la faptul că valoarea crește prin jocuri. Doar un lucru nu a reușit FRH să îl rezolve: echipele perdante se retrag pe capete. Se întâmplă nu numai la juniori, dar și la seniori. Drept exemplu, priviți câte echipe mai joacă în play-out – ul Diviziei A feminine: 5 din 12!

Revenind la juniori, finalul de săptămână a prins în competiție opt echipe prahovene.

Fetele junioare I de la Clubul Sportiv Județean Prahova au disputat Turneul Semifinal 2 Valoare, grupa 2, de la Mioveni. Locul secund ocupat îi permite continuarea în Turneul Final (7-11 mai), unde se vor lupta pentru unul din primele opt locuri, dacă nu chiar pentru titlul de campioană.

Trei echipe de juniori III băieți s-au aflat în trei săli diferite. În sala ploieșteană Tel George, ACS Academia Junior a ocupat locul secund în grupa 3 a Turneului Semifinal 1 Valoare, continuând competiția în Turneul Semifinal 2 Valoare (2-4 mai, dar sub rezerva reprogramării din cauza alegerilor prezidențiale), în care vor face parte din grupa 2 împreună cu CSU din Suceava, HC Omer Constanța B și CSM Adjud 1946. Participantă într-o altă grupă a TSF 2 V (am „codificat” denumirea turneului), la Cumpăna – Constanța, CSO Mizil a ocupat locul al treilea, ceea ce îi dă dreptul de a continua competiția în Turneul Speranță (aceleași date programate ca și pentru Turneul Final, sub același amendament), cel care stabilește ordinea locurilor de la 9 la 16.

Tot în competiția juniorilor III, băieții de la CSM Ploiești au luptat în grupa de la Buftea, ocupând locul secund în Turneul Semifinal 1 Perseverență 2. „Traducând” această denumire dată de FRH rezultă că acest turneu este dedicat echipelor care au ocupat locurile 3 și 4 în seriile geografice. Prin clasarea reușită, băieții de la CSM vor avea de înfruntat CSO Negrești, LPS Botoșani și Concordia Chiajna, în aceeași perioadă menționată.

În fine, cele mai mici handbaliste din categoria junioare, IV (fete născute în anii 2012 și 2013, plus un număr limitat la 8 jucătoare mai tinere), și-au disputat Eurozona 3 la Câmpina, Brazi și Moreni. Toate cele patru echipe prahovene calificate în această fază a competiției, CS Câmpina, CSM Ploiești, CS Ariceștii-Rahtivani și ACS Academia Junior Ploiești, merg mai departe în Faza Semifinală a cărei programare trebuie să fie până cel târziu în data de 11 mai. Ca și în anii trecuți, adversarele echipelor prahovene vor fi cele calificate din Eurozona 8, adică echipele din București și Ilfov.

Vom reveni cu rezultatele complete și cu detalii de la partidele urmărite de noi.