Cum altfel am putea numi evoluția echipei din Păulești în acest an competițional, nu numai în acest play-out? Bogată cu doar un punct mai mult decât principala candidată la retrogradare, Flacăra Moreni, echipa CS Păulești avea de disputat meciul în care putea păstra distanța, dacă nu chiar o putea mări prin jocul rezultatelor. CS Păulești avea în față echipa de pe ultimul loc, posesoare a unui punctaj minuscul. Și-ar fi putut chiar adăuga golaverajul ca atu. A fost posibilă doar colectarea punctelor. Cu greu. Foarte greu! De aplaudat este recuperarea handicapului de două goluri. Însă, văzând defensiva prahovenilor așa cum a fost cea din prima parte, oricine poate înțelege de ce victoriile se adună rar. Atunci când se adună. Dintre cele câteva rânduri în care oaspeții au trecut de jumătatea terenului – evident, au preferat contraatacul, mai ales prin rapidul Bokyi – ei au marcat de două ori și au mai avut două ocazii (min. 17, min. 37 – ah, Ghersin, Ghersin!, 68 – bravo Ghersin!). Sigur, defensiva gazdelor a fost (aproape) sigură în partea secundă, când Romario Pires a asigurat spatele, lăsându-i pe ceilalți să urce în atac pentru un asalt continuu. Lipsită de experiență – cel mai bătrân din primii „11” ai oaspeților are doar 22 de ani! – echipa adversă s-a văzut depășită mai ales pe flancuri, idee de atac izvorâtă abia la 0-2. Abia atunci ofensiva prahoveană a devenit mai penetrantă, șuturile din prima parte fiind fără efect pentru simplul motiv că nu au găsit poarta. În partea secundă, în ciuda densității din careul bucureștenilor, succesul a fost triplu. Aceasta este, pe scurt, povestea unui meci în care – poate unic în lume! – nu s-a semnalizat nicio poziție de ofsaid.

Golurile

0-1: Bokyi a reluat o minge slab respinsă, urmare a unei pătrunderi aproape nestingherite prin partea dreaptă a defensivei locale.

0-2: Asan a șutat de la peste 25 de metri, iar mănușile lui Ghersin s-au dovedit mai alunecoase decât pielea șarpelui.

1-2: Bobea pătrunde din stânga spre centru, șutează și balonul intră în poartă după ce se lovește de bară și de spatele portarului.

2-2: Acțiune plecată de la Romario Pires, continuată de Dumitrașcu și de Vlăduț Stancu cu o centrare în careul mic, din dreapta, din apropierea liniei de poartă. Sora reia în plasăă.

3-2: Mădălin Constantin reia în plasă o altă centrare geamănă cu cea de la golul egalării.

CS Păulești – ASC Sport Team București 3-2 (0-1)

Stadion: Comunal. Spectatori: 50.

Au marcat: Bobea 53, Sora 83, M. Constantin 90+1 / Bokyi 15, Asan 49.

Păulești: Ghersin – Preda (69 Sora), Giuroiu, I. Ștefan, R. Stancu (69 V. Stancu) – Romario Pires (cpt.), Mănghiniță (90 M. Mihai) – Dumitrașcu, H. Nicolae, Bobea (79 Ardeleanu) – M. Constantin. Rezerve neutilizate: A. Nicolae – Salameh, Cotuna, E. Popescu, R. Călin. Antrenor: Florin Pripu.

Sport Team: Cîșlariu – Asan (72 Andone), Constantinescu, Pătrășcoiu (cpt.), Chifor – Datcu, Niculiță, Pal, Liță (72 Anghel) – Bădici (90+4 Păun), Bokyi (83 Bălănică). Rezerve neutilizate: A. Andrei – Mazilu.

Avertismente: H. Nicolae 53, Dumitrașcu 70 / Chifor 53, Bokyi 80.

Au arbitrat: Alexandra Ogică (Giurgiu) – Răzvan Tudor (București), Raluca Ene (Giurgiu). Rezervă: Eduard Cioacă (Giurgiu).

Observatori: Florin Ghimbășan (Brașov) – arbitraj, Costel Petre (Târgoviște) – delegat de joc.