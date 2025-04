FC Petrolul revine pe „Ilie Oană” pentru partida din această seară, de la ora 20.30, cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, iar spectatorii prezenți la acest meci vor avea parte și de trei momente cu totul speciale.

Copiii de la Asociația Sindrom Down Ploiești vor fi alături de jucători și îi vor însoți pe jucatorii celor două echipe la ieșirea acestora pe teren. Într-un univers plin de provocări, zâmbete și descoperiri, Asociația Sindrom Down Ploiești vine în intâmpinarea nevoilor copiilor și tinerilor cu dizabilități, ajută la îmbunătățirea calității vieții acestora și luptă pentru intregrarea lor în ­societate.

Cu siguranță, pe Edi și Ștefan Stanciu i-ați văzut la fiecare meci al „lupilor galbeni”. Nu doar la Ploiești, ci și la Botoșani, Cluj, Iași sau Constanța. Și astăzi vor fi, bineînțeles, pe stadion, dar, mai mult decât atât, ne vor face onoarea să dea lovitura de start a partidei! O lecție de viață, un exemplu de iubire pentru Petrolul Ploiești!

Echipa de robotică Eastern Foxes a Colegiului Național „I.L. Caragiale” a realizat o performanță extraordinară, reușind să se califice la Campionatul Mondial de Robotică de la Huston, Texas, SUA, ce va avea loc în perioada 16-19 aprilie 2025. Puștii minune ai Ploieștiului vor fi alături de fani, în pauza meciului, acest moment reprezentând o bună ocazie să fie aplaudați, dar și susținuți pentru a reuși să realizeze, în continuare, lucruri mărețe.

Desigur, cel mai important lucru rămân… punctele puse în joc în această seară, o victorie fiind rezultatul perfect, care ar mai liniști ”calculele” pentru evitarea locurilor de baraj. La revenire pe arena ”Ilie Oană” a lui Mehmet Topa, Petrolul are nevoie de noi toți!