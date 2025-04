Bebelușii nu ar trebui puși la somn în camere întunecate și liniștite în timpul zilei, ci în încăperi luminoase, cu zgomot de fond precum cel al unei mașini de spălat, recomandă un expert britanic în domeniul somnului infantile, potrivit Mediafax. Profesoara Helen Ball, consilier științific pentru organizația caritabilă The Lullaby Trust și cercetător la Universitatea Durham, a făcut studii privind somnul cu peste 5.000 de părinți și bebeluși și a constatat că somnurile lungi din timpul zilei, în condiții similare nopții, pot perturba odihna bebelușilor când aceștia merg la culcare seara, anunță The Guardian.

„Presiunea de a controla bebelușii și de a le impune un program strict de somn, astfel încât să se potrivească cu rutinele noastre, devine tot mai mare acum, când avem atât de mulți antrenori de somn pentru bebeluși, monitoare de somn și aplicații care pretind că pot calcula exact când un bebeluș are nevoie de un pui de somn”, a declarat Ball.

Expertul britanic, laureat pentru cercetările sale privind somnul părinților și al sugarilor în 2018, susține că părinții ar trebui să le permită bebelușilor și copiilor mici să ațipească natural într-o cameră luminoasă, cu zgomot de fond, astfel încât aceștia să se trezească singuri atunci când au dormit suficient.

„Bebelușii, ca și noi, au nevoie să acumuleze «presiune de somn»- oboseală din energia consumată în creier pe parcursul zilei – pentru a adormi. Astfel, ei ațipesc în mod natural la ore diferite în zile diferite, în funcție de activitățile desfășurate”, a explicat Ball.

Recomandările NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie) sunt în concordanță cu aceste sfaturi, subliniind importanța de a învăța bebelușul încă de la început că noaptea este diferită de zi. În timpul zilei, este indicat să deschideți perdelele, să vă jucați și să nu vă faceți prea multe griji în legătură cu zgomotele obișnuite când bebelușul doarme. Profesorul Paul Gringras, specialist în medicina somnului la copii la King’s College London și președinte al Asociației Internaționale de Somn Pediatric, a adăugat că în primele trei luni de viață, nu recomandă program rigid pentru somnul bebelușilor, deoarece acesta nu se aliniază cu ciclurile naturale de somn-veghe și pot interfera cu alimentația.