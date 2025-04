F.T.

Raziile rutiere din zilele de duminică efectuate de către Serviciul Rutier Prahova s-au lăsat, cum e «regula» de ceva vreme, cu dosare penale pentru conducerea sub influența alcoolului.

Exemplificăm: În noaptea de duminică spre luni (13/14 aprilie a.c.), agenții rutieri l-au tras pe dreapta, în Bușteni, pe un conducător auto în vârstă de 41 de ani, din București, care emana halenă alcoolică.

La testarea cu aparatul etilotest, dispozitivul a indicat valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge. La scurt timp – respectiv ora 00.15, oamenii legii din Ploiești l-au identificat pe strada Apelor din municipiu pe un bărbat în vârstă de 30 de ani, care emana halenă alcoolică. La testarea cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

«Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge, unde a refuzat recoltarea. În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei» (Comunicat IPJ Prahova).

Ora 01.45. Tot în Ploiești – zona Mihai Bravu – în «plasa» agenților rutieri a picat și un șofer în vârstă de 57 de ani, din localitatea Berceni, în cazul căruia, în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cu o zi înainte- respectiv duminică, 13 aprilie-, oamenii legii din Vălenii de Munte, în timp ce desfășurau activități pe linie rutieră în localitatea Gura Vitioarei l-au depistat la volan sub influența alcoolului pe un bărbat de 47 de ani, din localitate ( 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat).

De asemenea, polițiștii din cadrul Secției Rurale Bălțești, în timp ce desfășurau activități pe linie rutieră în localitatea Șoimari, au oprit, pentru control, un scuter condus de un bărbat de 49 de ani, din localitate, care emana halenă alcoolică.

«Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La testarea cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge», precizează IPJ Prahova. În toate cazurile amintite mai sus, poliștii continuă cercetările în cadrul unor dosare penale ce au ca obiect comiterea infracțiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.