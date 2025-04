Ieri, la sediul AJF Prahova a avut loc tragerea la sorți pentru Cupa României – Faza Județeană Prahova, optimi de finală. Meciurile, programate pe 30 aprilie 2025, ora 17:30, se joacă pe terenul primei echipe extrase, programul fiind următorul:

1. CS Ariceștii Rahtivani – CS Mănești 2013 Coada Izvor

2. AS Viitorul 2018 Ceptura – CSO Teleajenul Vălenii de Munte

3. CS Strejnicu 2021 – CSO Comarnic

4. ACS Prahova Nedelea – AS Olimpia Cireșanu

5. Câștigătoare Măgurele/Aluniș – CSO Boldești Scăeni

6. Arizona Zalhanaua – AS Starchiojd

7. CS Mănești Băltița – ACS Petrosport Ploiești

8. Real Boys Vălenii de Munte – ACS Progresul Drăgănești

Tot ieri s-a stabilit și traseul următor al competiției, astfel:

Sferturile de finală – 07 mai 2025

• Câștigătoarea meciului 1 – Câștigătoarea meciului 2

• Câștigătoarea meciului 3 – Câștigătoarea meciului 4

• Câștigătoarea meciului 5 – Câștigătoarea meciului 6

• Câștigătoarea meciului 7 – Câștigătoarea meciului 8

Semifinalele – 14 mai 2025

Câștigătoarea sfertului 1 – Câștigătoarea sfertului 2

Câștigătoarea sfertului 3 – Câștigătoarea sfertului 4