V. S.

Revenirea membrilor echipei de robotică Eastern Foxes de la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge din Houston, din Statele Unite ale Americii, a fost plină de emoție și recunoștință, atât de partea liceenilor fenomenali, cât și a părinților, profesorilor și a celor doi reprezentanți ai autorităților județene – președintele Consiliului Județean, Virgiliu Nanu, și prefectul Emil Drăgănescu, prezenți la Aeroportul Internațional Henri Coandă, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pentru a-i întâmpina pe elevii remarcabili ai Ploieștiului.

Înaintea plecării spre Houston, echipa Eastern Foxes a Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești a beneficiat de sprijinul Consiliului Județean Prahova, care a acordat fiecărui membru al echipei un premiu individual și o diplomă de excelență, ca recunoaștere a performanțelor de la etapa națională FIRST Tech Challenge România. Sprijinul a vizat în mod direct susținerea participării echipei la competiția mondială care s-a desfășurat la Houston, unde rezultatele obținute consolidează poziția Eastern Foxes în peisajul mondial al roboticii. Echipa a câștigat divizia Franklin, fiind aleasă de CSH Robotics, o altă echipă românească, și a primit premiul Think Award – locul 1, pentru excelență în procesul de inginerie. Performanța a continuat cu calificarea în playoff-urile Da Vinci, echipa ajungând până în semifinalele competiției mondiale, ocupând locul 3 mondial. „Am ținut cu tot dinadinsul să îi întâmpin personal pe acești tineri care, prin muncă, pasiune și determinare, duc numele Prahovei și al României mai departe. Este un exemplu de ceea ce poate fi realizat atunci când există sprijin real pentru educație și inovație”, a declarat Virgiliu Daniel Nanu, după primirea liceenilor la aeroport. Eastern Foxes, echipa de robotică a Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești, este coordonată de profesorii Dana Lica, Suditu Iulia, Loredana Țaga și Vișinescu Violeta.

FIRST Tech Challenge, organizat anual de organizația americană FIRST, reunește cele mai bune echipe de robotică de liceu din întreaga lume, într-o competiție ce îmbină excelența tehnică cu lucrul în echipă și gândirea strategică.