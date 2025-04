Un studiu recent publicat în The Journal of Immunology arată că şoarecii care au urmat o dietă bogată în sare au dezvoltat simptome de depresie. Cercetătorii au descoperit că acest efect este cel mai probabil legat de producerea unei citokine numite IL-17A, potrivit Mediafax.

Echipa de cercetători a testat ipoteza expunând două grupuri de şoareci la diete diferite timp de 5-8 săptămâni: un grup a primit o dietă normală, iar celălalt o dietă bogată în sare. Un al treilea grup de control a fost expus la stres cronic prin restricţionare, o metodă cunoscută pentru inducerea comportamentelor asemănătoare depresiei.

Rezultatele au arătat că şoarecii care au consumat dieta bogată în sare au manifestat comportamente similare cu cele ale grupului de control pozitiv, indicând că dieta bogată în sare a cauzat comportamente asemănătoare depresiei.

În plus, cercetătorii au observat o creştere a producţiei de IL-17A, o citokină asociată cu simptomele de depresie. Analizele au arătat niveluri crescute de IL-17A în splina şi în anumite zone ale creierului şoarecilor, sugerând că dietele bogate în sare au stimulat producerea acestei citokine.

Cercetătorii au testat relaţia cauzală în două moduri. Prima dată, au folosit şoareci cu un defect genetic specific – le lipsea factorul RORγt, care este esenţial pentru producerea citokinei IL-17A. Când aceşti şoareci au primit o dietă bogată în sare, nu au dezvoltat simptome de depresie şi nici nu au produs mai multă IL-17A, confirmând că această cale biochimică este cea care leagă sarea de depresie.

În al doilea experiment, cercetătorii au identificat că celulele γδT sunt principala sursă a acestei citokine IL-17A. Pentru a verifica, au folosit un anticorp special (anti-γδTCR) care reduce aceste celule. Şoarecii trataţi astfel nu au mai dezvoltat simptome de depresie chiar dacă au consumat multă sare.

Dr. Richard C. Calderone, care nu a fost implicat în acest studiu, a declarat pentru Medical News Today: „Deşi aceste constatări au fost făcute la şoareci, este rezonabil să se investigheze efectul limitării consumului de sare asupra depresiei la oameni. Trebuie remarcat faptul că depresia este o afecţiune complexă, multi-factorială, şi că, chiar şi cu studii promiţătoare ca acesta, este încă prea devreme pentru a cunoaşte cantitatea de sare necesară pentru a demonstra vreo diferenţă clinică la oameni”.

Experţii subliniază că este dificil să interpretezi datele din studiile pe şoareci din cauza diferenţelor în nomenclatura sistemelor lor imunitare şi să traduci determinarea depresiei la şoareci în depresie la oameni.

Asociaţia Americană a Inimii recomandă limitarea consumului de sare, deoarece consumul excesiv poate creşte riscul de probleme precum hipertensiunea arterială, cancerul de stomac, osteoporoza şi accidentul vascular cerebral.