Se pare că mâncarea prea sărată afectează și starea emoțională, nu doar tensiunea arterială. Studii recente au scos la iveală că persoanele care obișnuiesc să exagereze cu sarea au un risc cu până la 29% mai mare să sufere de depresie. Cercetătorii care au ajuns la aceste concluzii au urmărit obiceiurile alimentare și starea psihică a peste 440.000 de oameni timp de 14 ani. Iar un studiu pe șoareci a demonstrat și mecanismul biologic din spatele acestei asocieri, stabilind pentru prima dată o legătură directă între aportul ridicat de sodiu și problemele de sănătate mintală, potrivit unui amplu documentar prezentat de Hotnews.

Cercetătorii de la Universitatea Medicală din Nanjing, sub coordonarea doctorului Xiaojun Chen, au observat că șoarecii hrăniți cu o dietă bogată în sare timp de cinci săptămâni au manifestat comportamente specifice depresiei. Mai exact, nu mai erau curioși, evitau să exploreze și păreau apatici în situații în care, în mod normal, ar fi fost activi. În schimb, șoarecii care au avut parte de o dietă echilibrată au fost mult mai activi și implicați. Studiul a identificat un mecanism biologic specific prin care dieta bogată în sare induce simptome asemănătoare depresiei la șoareci: stimularea producției unei proteine numite IL-17A. Proteina respectivă a fost deja asociată cu depresia în studiile clinice umane.

„Această lucrare susține intervențiile nutriționale, cum ar fi reducerea consumului de sare, ca măsură preventivă pentru bolile mintale. De asemenea, deschide calea pentru noi strategii terapeutice care vizează proteina IL-17A pentru tratarea depresiei. Sperăm că aceste descoperiri vor încuraja dezbateri privind recomandările în privința consumului de sare”, a explicat dr. Xiaojun Chen.

Este important de știut că femeile sunt mai sensibile la sare decât bărbații, arată studiile citate de SmartLiving.ro.

Echipa de cercetători a descoperit că dieta bogată în sare a determinat creșterea nivelurilor de IL-17A în splină, sânge și creier la șoareci, aceste niveluri fiind corelate cu comportamente de anxietate și depresie. Pentru a confirma rolul acestei proteine, cercetătorii au folosit șoareci modificați genetic care nu puteau produce IL-17A. Când rozătoarele au fost hrănite cu o dietă bogată în sare, simptomele de depresie nu au apărut, confirmând astfel rolul proteinei IL-17A în dezvoltarea simptomelor depresive.

În plus, cercetătorii au identificat și o sursă importantă a acestei proteine: un tip specific de celule imunitare, numite celule T gamma-delta. La șoarecii hrăniți cu multă sare, aceste celule produceau cam 40% din totalul de IL-17A. Iar când cercetătorii au redus numărul acestor celule, simptomele depresive s-au diminuat semnificativ — semn că și această intervenție ar putea fi o cale promițătoare pentru tratament.

Descoperirile din laborator sunt susținute de date epidemiologice la scară largă. Un studiu recent care a utilizat date de la 444.787 de adulți din cadrul UK Biobank, o cohortă națională din Marea Britanie, a examinat asocierea dintre adăugarea de sare în alimente și incidența depresiei și anxietății.

Toți participanții erau sănătoși din punct de vedere psihic la începutul studiului, fără diagnostic anterior de depresie sau anxietate. Dar, în decursul a aproape 15 ani de urmărire, cercetătorii au înregistrat peste 16.000 de cazuri de depresie și aproape 19.000 de cazuri de anxietate. Ce a ieșit în evidență? Cu cât oamenii adăugau mai frecvent sare în mâncare, cu atât riscurile erau mai mari. Față de cei care puneau rar sau deloc sare în plus, riscul de depresie a crescut cu 7% pentru cei care o adăugau „uneori”, cu 18% pentru cei care o făceau „de obicei”, și cu 29% pentru cei care „întotdeauna” puneau sare în farfurie.

În cazul anxietății, cei din ultima categorie aveau un risc cu 17% mai mare decât cei care nu aveau acest obicei.

Aportul ridicat de sare este omniprezent în dieta occidentală, alimentele de tip fast-food conținând adesea de 100 de ori mai multă sare decât mâncarea gătită acasă. Dieta bogată în sare reprezintă deja o problemă importantă de sănătate publică, fiind asociată cu boli cardiovasculare, autoimune și psihiatrice.

Dr. Richard C. Calderone, medic osteopat specializat în medicină internă, a comentat pentru Medical News Today că: „Deși aceste descoperiri au fost făcute pe șoareci, este rezonabil să investigăm efectul limitării consumului de sare asupra depresiei la oameni. Trebuie remarcat că depresia este o afecțiune complexă, multifactorială, și chiar și cu studii promițătoare ca acesta, este încă prea devreme pentru a cunoaște cantitatea de sare necesară pentru a demonstra vreo diferență clinică la oameni.

Pe lângă restricția de sare din dietă, acest studiu a identificat faptul că noile tratamente care vizează IL-17A sau celulele T gamma-delta pot fi, de asemenea, ținte pentru managementul farmacologic al depresiei. Studiul oferă o explicație biologică pentru asocierea dintre aportul ridicat de sare și depresie, identificând noi ținte pentru tratamente potențiale.”

Deși cercetarea pe șoareci aduce informații utile, sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma aceste descoperiri la oameni. Dr. Robert Hostoffer, membru al Asociației Americane de Osteopatie, care nu a fost implicat în studiu, a declarat pentru Medical News Today că, în general, este dificil să interpretezi datele din studiile pe șoareci din cauza diferenței în nomenclatura sistemelor lor imunitare, atât a componentelor solubile, cât și a celor insolubile.

„Ar trebui să fim precauți cu datele referitoare la subiecții umani. De asemenea, determinarea depresiei la șoareci este dificil de tradus în depresie la oameni”, a precizat dr. Hostoffer. Acest studiu aduce în discuție încă un motiv pentru care ar merita să fim mai atenți la câtă sare consumăm zilnic. Pe lângă efectele deja bine cunoscute asupra sănătății fizice, se pare că un aport mai mic de sodiu ar putea avea beneficii și pentru sănătatea mintală. Asociația Americană a Inimii atrage de mult atenția că un consum prea mare de sare sau sodiu poate crește riscul de hipertensiune, cancer de stomac, osteoporoză sau accident vascular cerebral.

„Aportul ridicat de sodiu este deosebit de rău pentru inima și rinichi. Persoanele care au boli cardiovasculare, boli renale, diabet sau ficat gras trebuie să fie foarte atente la aportul de sodiu pentru a nu-și agrava afecțiunile,” a adăugat Karen Z. Berg, nutritionist. Experta în alimentație a punctat și cât de important este să înțelegem corect cifrele și etichetele nutriționale: „Ghidurile dietetice recomandă ca adulții sănătoși să limiteze aportul de sodiu la 2.300 mg pe zi. Poate părea mult, dar înseamnă aproximativ 1 linguriță de sare! Este important să citești toate etichetele pentru a vedea cât sodiu conțin. Pentru ca un produs să fie clasificat cu conținut scăzut de sodiu, trebuie să aibă 140 mg de sodiu sau mai puțin per porție. Nu te lăsa păcălit de etichetele care spun sodiu redus. Asta nu înseamnă conținut scăzut de sodiu, înseamnă doar că are mai puțin decât produsul original.”