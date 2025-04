Penultimul meci susţinut de CSM BBA Petrolul Ploieşti în Sala „Olimpia”, în sezonul regulat al Ligii Naţionale de Baschet Masculin – Getica 95, nu a adus doritul reviriment din partea „galben-albaştrilor”, care au cedat, cu 87-79 (19-22, 25-18, 23-18, 20-21), în faţa celor de la Dinamo Bucureşti.

A fost o partidă din categoria celor multe în care băieţii noştri au stat aproape de adversar bună parte din timp, dar le-a lipsit ceva – inspiraţie, dorinţă, curaj – pentru a merge până la capăt şi a obţine victoria. Chiar dacă Dinamo a condus în marea majoritate a timpului, totul s-a decis, practic, în ultimele zeci de secunde, scorul fiind 79-80 cu mai puţin de două minute rămase de jucat. Frankamp a făcut 79-83, Jordan Williams – altfel, cel mai bun marcator al nostru, cu 25 de puncte – a ratat două libere, şi până la final nu am mai marcat deloc, evident şi în contextul unor tentative de la mare distanţă, care ar fi strâns din nou scorul.

Lotul folosit a fost următorul: J. Williams (25 puncte), J. Edwards (18, 4×3), D. Laster Jr. (14, 2×3), L. Diaconescu (7), Jugovic (5 puncte, 10 pase decisive), C. Dinu (5, 1×3), G. Angelian (3, 1×3), Tsartsidze (2), Corpodean, D. Raşoga, V. Negoiţescu şi R. Pătraru. A lipsit din nou Demarkus Stuckey, din cauza unor probleme medicale.

Săptămâna aceasta, CSM BBA Petrolul Ploieşti are un program încărcat, cu ultimele două partide din sezonul regulat, urmând să joace miercuri cu CSA Steaua Bucureşti şi sâmbătă, din nou, în Sala „Olimpia”, cu BC CSU Sibiu.