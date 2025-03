Vremea continuă să se încălzească, cu temperaturi mult mai ridicate decât normalul perioadei din calendar datorită unei mase de aer cald subtropical. Săptămâna aceasta, termometrele vor urca până la 24 de grade în partea de est și sud-est a țării, a anunțat meteorologul ANM Mihai Timu, la Digi24, potrivit Hotnews. ”În continuare, suntem sub influența unei mase de aer cald subtropical, motiv pentru care temperaturile vor fi mult mai ridicate decât în mod obișnuit”, a spus meteorologul Mihai Timu.

Potrivit acestuia, în mod normal, n-ar trebui să fie mai mult de 8, 9, 10 grade prin partea de vest și de sud a teritoriului. De mâine, marți, însă, vor apărea schimbări în privința aspectului vremii, ”pentru că circulația se va orienta din sector sud-vestic, ceea ce înseamnă un aport mai bogat de umezeală dinspre Marea Mediterană”, a spus Mihai Timu. „Vor veni fronturi atmosferice de acolo, astfel încât marți, miercuri și joi, cel mai probabil în jumătatea de vest a țării, ne așteptăm la intervale cu ploi și sub formă de aversă, însoțite chiar și de descărcări electrice, pentru că rămânem în continuare tot sub influența unei mase de aer cald”, a mai spus acesta. Temperaturile ridicate se vor muta apoi către partea de est și sud-est, mai degrabă Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea continentală, a mai spus meteorologul. ”Acolo o să înregistrăm marți, miercuri și joi temperaturi de până la 23-24 de grade, pentru că acele zone rămân mai ferite de ploi”, a mai spus meteorologul.