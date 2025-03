F. T.

Elevii Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești au fost prezenți, la sfârșitul săptămânii, la Conferința Națională Educațională intitulată „Go-ahead with your best dream”, desfășurată în Aula Universității Politehnica din București.

„Cu această ocazie – precizează plutonier adjutant șef Viorela Nicolescu Sava, purtătorul de cuvânt al instituției de învăţământ prahovene – viitorii salvatori au avut ocazia să stea de vorbă cu elevi interesați să afle mai multe despre ce înseamnă să fii pompier, precum și despre criteriile de recrutare pentru această profesie și ce presupune domeniul situațiilor de urgență”.