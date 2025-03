Sâmbătă, 1 Martie 2025

Unirea Teleajen Ploiesti ?-? CS Scorţeni Bordeni – amânat

ACS Prahova Nedelea 7 – 1 (3-1) AS Brădetul Ștefeşti 1951

CSO Mizil 8 – 2 (3-0) ACS Viitorul Puchenii Mari

Duminică, 2 Martie 2025

CS Unirea Urlaţi ?-? CS Strejnicu 2021- amânat

AS Starchiojd 2 – 0 (1-0) CS Blejoi 2

AS Targşorul Vechi Stăncești 0 – 5 (0-1) AS Viitorul 2018 Ceptura

ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 0 – 14 (0-10) AS Olimpia Cireșanu 1976

ACS Sportul Câmpina 1 – 1 ACS Gherghiţa

CS Șirna Varnița 3 – 0 (2-0) ACS Petrolul Ologeni