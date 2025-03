Edilul propune fie diminuarea temporară a tuturor salariilor, fie disponibilizarea a 200 de oameni!

N. Dumitrescu

Edilul Mihai Polițeanu a făcut, ieri, un anunț care, mai mult ca sigur, va declanșa o adevărată ”revoluție” la nivelul Primăriei Ploiești, având în vedere că este vorba despre reduceri, fiind luată în calcul inclusiv aceea de personal. ”Voi propune Consiliului Local reducerea cheltuielilor de funcționare ale primăriei. Asta înseamnă, pe lângă multe alte măsuri de optimizare, fie reducerea temporară a tuturor salariilor, fie disponibilizarea a circa 200 de oameni. Cel mai probabil, propunerea va fi o combinație între cele două”, a precizat primarul pe pagina sa facebook, modalitate pe care a instituit-o, de la preluarea funcției, în a-și face publică activitatea ce vizează conducerea orașului. Fără să dea detalii în ceea ce privește procentul de reducere a salariilor ori de la ce servicii sau direcții s-ar putea face dispobibilizări, primarul a ținut însă să justifice de la ce anume au plecat propunerile menționate. ”Reducerea cheltuielilor este o necesitate obiectivă și implacabilă, având în vedere că veniturile sunt mai mici decât necesarul de funcționare cu 176.854.760 de lei (peste 35 de milioane de euro). La acest deficit la funcționare, se adaugă datorii și arierate la data de 31.12.2024 în valoare de 186.229.323 de lei (peste 37 de milioane de euro). Nu includ aici facturile emise și neachitate în 2025. În plus, avem de plătit în solidar cu Consiliul Județean Prahova suma de 146 de milioane de lei către Veolia – alte datorii istorice. În 2024, investițiile în dezvoltarea Ploieștului provenite din venituri proprii au fost în valoare de 770 de lei. Ați citit bine. 770 de lei! Cum s-a ajuns în acest dezastru? Printr-o minciună perpetuă: la începutul fiecărui an se umflau veniturile prognozate – care se știa că sunt false – și apoi se acumulau datorii/arierate. Iar tot ce era pe investiții se muta la

funcționare. Așa am ajuns aici. Și minciuna se oprește tot aici. Sensul existenței Primăriei nu este propria sa funcționare, ci serviciile publice de calitate pentru cetățean. Care au lipsit până acum”, a mai precizat edilul.

Cum vor reacționa angajații din Primăria Ploiești față de propunerile avansate de către primar, în calitatea lor de membru de sindicat, rămâne de văzut. Reamintim însă faptul că în ultima lună a anului trecut, tot într-o ședință a Consiliului Local Ploiești, s-a aprobat atât acordarea unui spor de 5% din salariul de bază, pentru condiții periculoase sau vătămătoare, cât și a unor zile în plus de concediu de odihnă, atât personalului din Primăria Ploiești, cât și pentru cel din serviciile aflate în subordinea legislativului local.