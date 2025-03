România a înregistrat un nou record în ceea ce privește inovația tehnologică, cu 63 de cereri de brevete europene depuse la Oficiul European de Brevete (OEB) în 2024, potrivit Mediafax. Reprezintă o creștere spectaculoasă de 50% față de anul precedent, potrivit Indicelui de brevete 2024.

Domeniile principale pentru cererile de brevete românești au fost tehnologia medicală (11 cereri) și sectoarele IT, inclusiv tehnologia informatică și metodele IT pentru management (8 brevete combinate), confirmând consolidarea României ca centru emergent pentru inovații digitale și în domeniul sănătății. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost, pentru al doilea an consecutiv, cel mai activ solicitant român de brevete europene, subliniind rolul esențial al cercetării academice în peisajul tehnologic național. Din septembrie 2024, România face parte din sistemul brevetului unitar, care oferă protecție simplificată și mai accesibilă în 18 state membre UE. Rata de acceptare a brevetelor unitare pentru România a fost de 52,6%, semnificativ peste media europeană. „Datele privind brevetele OEB reprezintă o foaie de parcurs clară pentru industrie, politici și priorități de investiții”, a declarat președintele OEB, António Campinos (foto), care a subliniat necesitatea consolidării ecosistemului de inovare european.

La nivel global, OEB a primit aproape 200.000 de cereri de brevete în 2024, tehnologia informatică fiind pentru prima dată domeniul principal, cu 16.815 cereri, multe dintre acestea fiind legate de inteligența artificială.