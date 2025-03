Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat că apelează şi la ajutorul preoţilor pentru a limita numărul incendiilor de vegetaţie şi a anunţat că preoţii din zonele rurale vor citi după slujbă un mesaj despre pericolul pe care îl constituie aceste incendii. El a explicat că în această perioadă incendiile de vegetaţie şi de pădure nu pot fi puse pe seama temperaturilor ridicate sau că ar fi fost provocate de un fulger, ci reprezintă acţiunea intenţională a unor oameni, potrivit News.ro.

Raed Arafat a prezentat, duminică, într-o conferinţă de presă, o situaţie a incendiilor de vegetaţie produse de la începutul acestui an.

”Avem incendii de pădure, în luna ianuarie au fost vorba de 650 de hectare arse, în luna februarie – 4400 de hectare arse, iar în luna martie, numai în primele opt zile – 4600 de hectare arse. (…) La acest moment nu putem să punem aceste incendii de vegetaţie, de pădure pe seama temperaturilor crescute, pe seama fulgerului, noi putem să le punem doar pe seama unor acţiuni intenţionate ale unor oameni, care fie s-au obişnuit să facă acest lucru de mult timp, fie că unii îl fac intenţonat să cureţe unele câmpuri sau să dea foc într-o zonă unde există vegetaţie uscată”, a declarat şeful DSU.

El a făcut un apel la preoţii din zonele rurale să le explice oamenilor că nu este bine să incendieze suprafeţe de vegetaţie uscată.

”Pompierii au rolul de a merge, de a controla şi de a amenda unde este nevoie şi, bineînţeles, înainte de asta, de a explica populaţiei e ce este periculos să se facă acest lucru. Aici avem nevoie de sprijinul autorităţilor locale, de sprijinul comunităţilor şi de astăzi la solicitarea noastră preoţii din zonele rurale, după slujbă, vor citi un mesaj. Am rugat să fie citit fiecare săptămână după slujbă, cât trecem prin această perioadă. Am solicitat sprijinul inclusiv bisericii pentru a transmite mesajul nostru”, a mai declarat şeful DSU.

La conferinţa de presă a fost prezent şi secretarul de stat în cadrul MAI, Bogdan Despescu, care a anunţat că în ultimele zile au fost întocmite 15 dosare penale pentru incendii de vegetaţie sau de pădure.

”Din punctul nostru de vedere, nu numai că este prevăzută de legea penală şi de legea contravenţională fapta respectivă, dar este o faptă periculoasă atât pentru persoane, pentru bunuri, inclusiv pentru animale. Şi de aceea încă o dată facem un apel ca să nu se folosească un asemenea mod de lucru pentru că este dăunător pentru noi toţi. Din punct de vedere legal, fapta este contravenţie dacă nu se realizează o pagubă. Dacă trecem în zona de pagubă, vom avea obligatoriu întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de distrugere sub autoritatea proacurorului. În ultimile zile, aceste evenimente s-au acutizat, au fost întocmite 15 dosare penale şi sunt vizate cinci persoane”, a declarat Bogdan Despescu.