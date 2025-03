31 martie – data limitã pentru plata primei rate

N. Dumitrescu

Ultima zi din luna martie reprezintă data limită până la care persoanele care dețin în proprietate imobile, mașini și terenuri au obligația să achite prima rată a taxelor și a impozitelor locale datorate pe anul în curs. Conform legislației în vigoare, dările la fiscul local pot fi plătite anual în două tranșe, termenele legale de plată fiind 31 martie și 30 septembrie, iar legea prevede că, în cazul depășirii primului termen de plată care este, așa cum menționam, ultima zi din luna martie, se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună și fracție de lună, până la data stingerii sumelor datorate, inclusiv. La Ploiești, este pentru al șaptelea an consecutiv când la dările locale plusul adăugat la plată îl reprezintă doar rata inflației, care în 2025 este de 10,4%, și anul acesta fiind menținută prevederea potrivit căreia contribuabilii bun-platnici beneficiază de bonusul de 10% dacă achită cu anticipație, până la data de 31 martie, suma datorată pentru întregul an în contul impozitelor și al taxelor pe clădiri, teren și mijloacele de transport. Iar așa cum arată situația încasărilor la nivel local, contabilizată de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, și anul acesta ploieștenii au ținut să-și mențină statutul de bun-contribuabili, dovadă fiind numărul foarte mare de persoane care au achitat deja taxele și impozitele locale pe întregul an, miza fiind reducerea cu 10% la momentul plății. Concret, de la începutul acestui an și până la data de 25 martie a.c., un număr de 100.566 de ploieșteni au achitat taxele și impozitele locale, din care 93.112 au plătit întreaga sumă datorată pentru anul 2025, beneficiind, astfel, și de reducerea de 10%. De la începutul anului, ziua în care fiscul local ploieștean a înregistrat cele mai mari încasări a fost 18 martie, când s-au încasat 1.371.457,02 lei, peste 1 milion de lei încasîndu-se, de asemenea, și în zilele de 9 ianuarie, 11 martie, 12 martie, 13 martie, 17 martie și 25 martie a.c. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești a pus la dispoziția contribuabililor o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care trebuie să-l acorde în vederea achitării impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local al municipiului Ploiești, și anume: plata cu numerar – la casieriile din Strada Basarabi nr.5, Bd. Independentei nr.16, Șoseaua Vestului nr.19, Piața Eroilor nr.1; cu ordin de plată – prin banca unde contribuabilul are cont deschis. De asemenea, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești a pus la dispoziția contribuabililor și terminale electronice pentru derularea tranzacțiilor prin intermediul cardurilor (P.O.S.), la casieriile menționate anterior, plata taxelor și impozitelor locale putând fi făcută, de asemenea, prin internet, cu ajutorul telefonului mobil, dar și prin intermediul platformei GHISEUL.RO.

De precizat că, la sfârșitul anului trecut, în evidențele fiscului ploieștean erau înregistrați ca proprietari de clădiri 122.202 de contribuabili persoane fizice și 1.864 de persoane juridice, iar ca proprietari de mijloace de transport – 60.944 de contribuabili persoane fizice și 5.274 de persoane juridice.