Aflată în cel de-al treilea ei sezon de la înființare, formația de fete senioare a clubului Petrolul a obținut o performanță notabilă. Fetele pregătite de către Cristian Iordache s-au calificat în faza grupelor Cupei României, după victoria clară bifată în confruntarea cu ACS Tg. Mureș, și se vor afla, astfel, printre cele mai bune 12 echipe din țară!

În meciul jucat la baza de la Vega, în cadrul turului 5 preliminar al competiției, petrolistele s-au impus cu 3-0, scor stabilit încă din prima repriză, prin golurile marcate de către Simona Țimiraș și Francesca Croitoru (2).

Echipa noastră a început cu un prim „11” în care s-au aflat Cosmina Toma – Luminița Preda, Simona Țimiraș, Doriana Ionescu, Delia Bercaru, Francesca Croitoru, Ioana Floricică, Elena Dobre, Teodora Bîrcă, Sandra Manea și Andra Stanciu. Pe banca de rezerve au figurat Diana Banu, Emilia Ionică, Cristina Radu, Sarah Dumitrescu, Ioana Niță și Diana Anton.

Grupă doar cu divizionare ­secunde

Echipa FC Petrolul a fost repartizată în Grupa C a Cupei României, formată, în exclusivitate, din formații ce combat în Liga a 2-a a fotbalului feminin. Astfel, „lupoaicele” le vor avea ca adversare pe Politehnica Timișoara, CSM Alexandria și ACSM Politehnica Iaș și vor juca toate cele trei meciuri în deplasare! Seria va fi deschisă pe 19 martie, cu confruntarea de la Timișoara, va continua cu întâlnirea de la Iași (16 aprilie) și se va încheia la Alexandria (30 aprilie).

Dintre cele trei oponente, petrolistele le-au mai întâlnit în acest sezon, dar în campionat, pe Politehnica Iași (scor 1-2) și pe CSM Alexandria (scor 0-4), teleormănencele fiind, de altfel, liderele Seriei 1 a eșalonului secund. La rândul ei, Politehnica Timișoara domină Seria a 2-a, acolo unde conduce în clasament cu 9 victorii din tot atâtea meciuri disputate și un golaveraj de 59-3!

În această fază a competiției sunt trei grupe de câte patru echipe, jucându-se în sistem fiecare cu fiecare, dar într-o singură manșă. Cele trei câștigătoare și cea mai buna clasată de pe poziția secundă vor merge în semifinalele întrecerii.

19 martie – start grupe

În grupe intră cele 12 echipe (8 echipe din SuperLiga Feminină, alături de cele 4 calificate din turul 5), acestea fiind împărțite în 3 grupe de câte 4 echipe, după cum urmează:

Grupa A valorică: 4 echipe din SuperLiga Feminină, în funcție de clasarea în sezonul precedent (cele mai bine clasate 4 echipe- locul 1, 2, 3 și 5 din sezonul 2023-2024)

1. Farul Constanța

2. AS FC Universitatea Cluj

3. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

4. CS Gloria 2018 Bistrița Năsaud

Grupa valorică B: cele 4 nou promovate în SuperLiga Feminină

1. ACS Vasas Femina FC

2. ACS Atletic Olimpia Gherla

3. AFC Hermannstadt

4. CSM Unirea Alba Iulia

Grupa valorică C: cele 4 calificate din faza preliminară (turul 5)

1. Politehnica Timișoara

2. CSM Alexandria

3. ACSM Politehnica Iași

4. ACS Petrolul 52

Tabela Berger folosită:

Et. 1: 1-4, 2-3

Et. 2: 3-4, 1-2

Et. 3: 2-4, 1-3

Meciurile se vor disputa în sistem «fiecare cu fiecare» într-o singură manșă, pe terenul echipei mai bine clasate în sezonul precedent. Se califică mai departe în semifinale primele două clasate din Grupa A+ locurile 1 din grupele B și C.

Cele 4 echipe calificate în semifinale se întâlnesc într-o manșă eliminatorie, după cum urmează:

semifinala 1: Loc 1, grupa A vs Loc 1, grupa C

semifinala 2: Loc 2, grupa A vs Loc 1, grupa B

Meciurile din semifinale se vor disputa pe terenul celei mai bune clasate în sezonul precedent.

Finala: Câștigătoarele celor 2 semifinale se întâlnesc în finală, gazda jocului fiind echipa mai bine clasată în sezonul precedent.