Petrolul deschide etapa a doua din play-out cu un meci în deplasare contra Unirii Slobozia, devenit, după rezultatele consemnate în runda inaugurală, extrem de important în lupta pentru supraviețuire. Partida se va disputa la Clinceni, de la ora 17.30.

„Lupii” au început strâmb play-out-ul, cu o înfrângere dureroasă suferită, chiar pe „Ilie Oană”, în fața Botoșaniului, rezultat ce a atras și despărțirea de Adrian Mutu. În staff-ul tehnic al formației noastre s-a întors Mehmet Topal, cel care speră să le redea elevilor săi pofta de joc arătată pe ­parcursul primei părți a sezonului.

La Clinceni, așadar, în fața Unirii Slobozia, petroliștii sunt condamnați, practic, la un rezultat pozitiv, pentru a nu-și complica și mai mult situația din clasament. „Va fi un meci foarte dificil, o luptă dură, pentru că ambele echipe au nevoie de puncte. Cu acest sistem de desfășurare al campionatului, în play-out nu există joc ușor sau adversar ușor!”, este de părere Mehmet Topal, cel care asigură că echipa sa va aborda partida cu gândul, în primul rând, la victorie. „Niciodată nu ieșim pe teren ca să jucăm pentru un rezultat de egalitate, ci întotdeauna plecăm cu gândul să câștigăm partida respectivă. Asta le-am transmis înainte de fiecare meci jucătorilor și, chiar dacă nu putem câștiga întodeauna, important este să încercăm să ne corectăm greșelile în vederea următoarelor confruntări. Evident, este important să nu pierzi, dar, repet, înainte de toate noi jucăm ca să câștigăm”, a mai adăugat tehnicianul turc, cel care a avut la dispoziție ceva mai mult de o săptămână pentru a schimba starea de spirit a jucătorilor săi. „Este, acum, o atmosferă bună în echipă, așa cum am lasat-o astă-iarnă. Am lucrat foarte bine în această perioadă și trebuie, acum, să ne asumăm responsabilități fiecare dintre noi și să mergem mai departe. Avantajul meu este acela că jucatorii știu deja ce vreau de la ei și sper ca, în cel mai scurt timp, să arătăm la fel ca în toamnă”, a mai spus Mehmet Topal.

Despre întâlnire a vorbit și mijlocașul Valentin Gheorghe. „Suntem conștienți de importanța acestei partide. Am lucrat bine la antrenamente în această pauză și suntem pregătiți pentru jocul cu Slobozia. Va trebui să arătăm bine, pentru că vrem și trebuie să câștigăm cele trei puncte. Devine foarte periculos să pierzi două meciuri la rând, poți să ajungi jos în clasament, și trebuie să evităm asta”, a spus fotbalistul ploieștean.

„Lupii” au ceva probleme de efectiv, de ultim moment adăugându-se pe lista indisponibilor și Yohan Roche, cel care, plecat în această perioadă la echipa națională a Beninului, a suferit o accidentare în partida de luni, cu Africa de Sud.

Întâlnirea va incepe la ora 17.30 și va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Iulian Călin (Ștefănești) – Marius Badea (Rm. Vâlcea) și Marius Marchidanu (Brăila). Rezervă: Ovidiu Robu (Chitila). Arbitru VAR: Iulian Dima (București). Arbitru AVAR: Cristina Mariana Trandafir (București). Observatori: Ioan Onicaș (Zalău) și Iuliuss Nemțeanu (Ghermănești).