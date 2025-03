Prin intermediul unui anunț făcut public, operatorul de salubritate Bin Go Solutions a lansat un nou apel către conducerea Primăriei Ploiești, în sensul de a fi lăsat să continue operațiunea de ridicare a gunoiului menajer din oraș conform graficului, care este mai mult decât necesară după aducerea la zi a activității de salubrizare la nivelul municipiului. Apelul este făcut, susțin reprezentanții operatorului, în contextul în care mașinile de colectare a gunoiului nu mai sunt lăsate să circule pe străzile din Ploiești. ”Primarul Mihai Polițeanu a interzis, din nou, accesul operatorului de salubritate Bin Go Solutions în municipiu, exact cum a făcut și între 17 și 25 februarie 2025, declanșând haosul gunoaielor. Edilul repetă scenariul, interzicând utilajelor de salubritate să intre în oraș și să colecteze deșeurile. Instrumentul folosit abuziv este Poliția Locală. O răzbunare directă pe ploieșteni, căci altfel nu se poate explica această decizie absurdă! Ploieștiul a revenit în ADI Deșeuri, iar până pe 15 aprilie 2025 operatorul are obligația să asigure serviciul de salubritate, conform Legii 52/2006 și a contractului dintre părți. Cu toate acestea, primarul continuă blocajele, iar administratorul public al Ploieștiului ne-a transmis că, pentru a intra în oraș, trebuie să plătim 1000 de lei pentru fiecare vehicul cu masa de peste 7,5 tone, fiindu-ne însă interzisă colectarea gunoiului! Bătaia de joc a administrației Polițeanu atinge cote alarmante! Așteptând să fie finalizate colectarea și igienizarea orașului, acum blochează din nou accesul utilajelor, riscând să readucă Ploieștiul în criză sanitară și de deșeuri! În această dimineață, viceprimarul Alexandru Săraru a discutat cu primarul Mihai Polițeanu pentru a aplana acest conflict, dar edilul continuă să-și mențină punctul de vedere ”, au transmis reprezentanții operatorului de salubritate Bin Go Solutions.