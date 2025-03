Demarat, pe data de 15 martie a.c., de către operatorul de salubritate Bin Go Solutions, programul de colectare gratuită a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini și parcuri sub genericul ”Prahova curată/Prahova Verde” este în plină derulare. Astfel, după ce pe data de 22 martie a.c. acțiuni incluse în acest program au avut loc la Blejoi, iar pe 23 martie la Aluniș, operațiuni de colectare gratuită a resturilor vegetale au fost programate să aibă loc și la sfârșitul săptămânii trecute, respectiv pe 29 martie, la Filipeștii de Pădure. De asemenea, și Primăria Măneciu a anunțat că operatorul de salubritate menționat va începe desfășurarea campaniei de colectare chiar din această săptămână. Concret, la Măneciu vor avea loc trei acțiuni distincte, desfășurate pe parcursul celei de-a doua luni de primăvară, respectiv pe 1, 15 și 29 aprilie 2025, locuitorii fiind sfătuiți ca în sacii destinați colectării deșeurilor în cadrul acestui program să pună doar iarba rezultată în urma tunderii gazonului; frunze; rădăcini sau tulpini ale plantelor de grădină, dar fără pământ; resturi vegetale din grădini și sere. Așa cum v-am mai informat, operatorul de salubritate Bin Go Solutions a anunțat că de la jumătatea lunii martie a.c. desfășoară programul de colectare gratuită a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini și parcuri, derulat sub genericul ”Prahova curată/Prahova Verde”, derulat, într-o primă etapă, la nivelul unităților administrativ-teritoriale Aluniș, Păulești, Blejoi, Bucov, Bărcănești, Filipeștii de Pădure, Urlați, Măneciu, cu posibilitate de extindere a activității în toată aria de delegare, în baza unui program stabilit cu fiecare localitate. În fapt, este vorba despre continuarea acestui program, care s-a desfășurat inclusiv anul trecut, și care are ca principal scop colectarea, în mod gratuit, a resturilor biodegradabile provenite din grădini, de la toaletarea copacilor și arbuștilor, a ierbii rezultate în urma tunderii gazonului, a frunzelor căzute de la arbori și arbuști sau rezultate din activități gospodărești. Resturile vegetale sunt depozitate în sacii puși la dispoziție de către operatorul de salubritate, Programul ”Prahova curată/Prahova Verde” având ca obiectiv asigurarea un mediu curat pentru prahoveni.