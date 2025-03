O poveste despre bine și rău s-a desfășurat pe marele ecran în sanctuarul bisericii luterane St. Paul din Finlanda. Iisus a fost înfățișat purtând robe, cu părul lung și barbă, în timp ce Satana era îmbrăcat în haine mai moderne, dar avea o expresie amenințătoare și o voce mai ascuțită, toate acestea fiind create de inteligența artificială (A.I.), relatează The Associated Press, preluată de Hotnews.

La slujba ce a avut loc recent s-au adresat credincioșilor și „avataruri”, reprezentări digitale, ale pastorilor bisericii, precum și cel al unui fost președinte al Finlandei, decedat în 1986, care a citit din Vechiul Testament.

A fost prima slujbă din Finlanda realizată în mare parte cu ajutorul unor instrumente A.I., care au scris predicile și o parte dintre cântece, au compus muzica și au creat imaginile.

Slujba experimentală, promovată pe scară largă pe rețelele de socializare, a atras peste 120 de persoane în biserica din nord-estul capitalei finlandeze, mult mai multe decât într-o seară obișnuită din timpul săptămânii. Oamenii au venit și din alte localități, la fel și câțiva străini care au spus că nu vorbeau finlandeza suficient de bine pentru a înțelege totul.

„De obicei, când oamenii vorbesc despre A.I., se referă la ceea ce va putea face în viitor. Dar viitorul este acum… A.I. poate face deja toate acele lucruri despre care oamenii cred că vor fi posibile abia peste 10 ani,” a spus pastorul Petja Kopperoinen, cel care a avut ideea și a transpus-o în realitate. Clericii și enoriașii au spus că au apreciat experiența, dar au fost de acord că slujbele conduse de oameni nu vor fi înlocuite prea curând.

„A fost destul de distractiv și amuzant, dar nu s-a simțit ca o liturghie sau o slujbă… A părut distantă. Nu am simțit că mi se vorbea mie,” a declarat Taru Nieminen pentru Associated Press. Pastorul Kari Kanala, vicarul bisericii St. Paul, i-a împărtășit sentimentele.

„Ceea ce oamenii au nevoie este căldura altor oameni,” a spus el. Exercițiul a avut însă limite clare. La slujba din Helsinki A.I. nu a fost implicată în iertarea păcatelor și nici nu a participat la împărtășirea credincioșilor.

Pastorul Kopperoinen a explicat de asemenea că orice conținut produs de instrumentele A.I. trebuie verificat și editat de un om. El a povestit că acestea păreau în general reticente să creeze conținut religios.

ChatGPT a refuzat inițial să scrie un dialog între Iisus și Satana și a acceptat doar după ce Kopperoinen l-a asigurat că este pastor luteran și că nu e nimic în neregulă cu acest lucru.

ChatGPT a refuzat, de asemenea, să acorde dezlegări sau binecuvântări, ceea ce reverendul Kanala a considerat o măsură de siguranță bună, „pentru că, într-un fel, A.I. poate face distincția între lucrurile foarte intime și cele religioase.”