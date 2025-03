N. Dumitrescu

La nivelul Ploieștiului, sute de blocuri au ”bulină roșie”, fiind încadrate în Clasa de risc seismic 1 și fiind considerate vulnerabile la producerea unui eventual cutremur mai mare, confirmarea venind de la Primăria Ploiești, căreia i-am solicitat recent o serie de informații pe această temă. ”Prin diferite programe, au fost expertizate un număr de 240 clădiri aflate atât în proprietatea municipiului, cât și blocuri de locuințe. Numărul total de clădiri expertizate cu destinație de locuință este de 211, dintre care 141 au fost încadrate în clasele de risc seismic I sau II”, se precizează în răspunsul primit de la Primăria Ploiești. Potrivit autorității locale, la nivelul acesteia există și o situație a expertizelor tehnice realizate în ultimii ani asupra blocurilor din Ploiești. Astfel, potrivit documentului menționat, în anul 1996 au fost expertizate 51 de blocuri, dintre care 29 au fost încadrate în Clasa 1 de risc sesismic, printre aceste imobile regăsindu-se și cele din Centrul Civic, latura Vest, restul fiind încadrate în Clasa II de risc seismic. În anul 2015 a fost expertizat, de departe, cel mai mare număr de blocuri – 131, dintre care, de asemenea, 41 au fost încadrate tot în Clasa 1 de risc sesismic, cele mai recente expertize fiind realizate în urmă cu trei ani, pe un total de 24 de blocuri. Mai exact, în anul 2022 au fost realizate două expertize de specialitate, una pentru 21 de blocuri, toate fiind încadrate în Clasa de risc sesismic 3, iar cealaltă, pentru trei blocuri, toate fiind încadrate în Clasa de risc seismic II. ”Nu au fost depuse solicitări pentru consolidarea blocurilor cu gradul I de risc seismic, expertizele tehnice fiind realizate între anii 1996-1999, municipalitatea urmărind să demareze evaluarea vizuală rapidă a clădirilor pentru identificarea celor cu vulnerabilitate seismică și realizarea/refacerea expertizelor tehnice de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate”, ne-au mai precizat reprezentanții Primăriei Ploiești, de la care am aflat că ultimele lucrări de consolidare la un bloc care avea bulină roșie s-au făcut în urmă cu 15 ani. ”În Ploiești a fost consolidat, în anul 2010, blocul A7, situat pe strada Cibinului nr. 2. Pentru modernizarea blocului 27A, propus tot pentru consolidare, situat pe Aleea Cătinei nr. 3, a fost finalizat proiectul tehnic de execuție, urmând să se identifice programe de finanțare pentru realizarea lucrărilor”, se mai arată în răspunsul primit de la municipalitate. Totodată, autoritatea locală ne-a mai menționat că numărul de clădiri expertizate aflate în proprietatea municipiului este de 143, din care 92 au fost incluse în primele două clase de risc seismic: ”Municipalitatea a expertizat un număr de două clădiri, care au fost încadrate în clasa II de risc seismic și în care își desfășoară activitatea Poliția Locală Ploiești și Policlinica Cina. Conform Legii nr. 212 din 12 iulie 2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, municipalitatea, pentru clădirile încadrate în clasa de risc seismic în care funcționează instituții publice, a solicitat fonduri prin programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat. În acest sens au fost întocmite auditul energetic și expertiza tehnică a acestora. Pentru Policlinica Cina a fost semnat contractul de elaborare a documentației de proiectare faza Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.). Pentru corpul de clădire C2, situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.21, în care își are sediul Poliția Locală, au fost întocmite auditul energetic și expertiza tehnică. De asemenea, pentru corpul CI, situat în Ploiești, Strada Văleni nr.32, dată în administrare la S.G.U. Ploiești, au fost întocmite auditul energetic și expertiza tehnică, și pentru această clădire fiind depuse cereri de finanțare prin PNRR pentru consolidare seismică și renovare energetică moderată”. De precizat că legislația prevede existența a patru clase de risc seismic, în care pot fi incluse clădirile construite înainte de 1977. Concret, prin expertiză realizată de specialiști, clădirile pot fi incluse în: Clasa de risc seismic 1, care este rezervată construcțiilor cu risc maxim de prăbușire în caz de cutremur; Clasa de risc seismic 2, care cuprinde construcții cu șanse minime de prăbușire în cazul unui cutremur de peste 7 grade, dar la care pot apărea probleme structurale majore, cum ar fi prăbușirea scărilor, pereților; Clasa de risc seismic 3 cuprinde clădirile care în cazul unui cutremur suferă doar degradări structurale, precum crăpăturile în pereți, dar nu se află sub nicio formă în pericol de probleme de siguranță; Clasa de risc seismic 4 cuprinde clădirile sigure în caz de cutremur, cu caracteristici asemănătoare celor construite după 1997, ce au fost proiectate în mod special pentru a rezistă la un cutremur de 8,1 grade, maximul ce se consideră că poate apărea pe teritoriul României.