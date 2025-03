George Marin

De foarte multă vreme nu a mai văzut Ploieștiul o sală atât de plină! Cam de pe vremea când fetele de la Dorobanțul și CSM sau băieții de la Uztel concurau cu succes în prima divizie. Marți seara, evenimentul a fost produs de însăși echipa națională feminină aflată înaintea decolării spre Suedia pentru două partide de verificare (6 și 8 Martie). Se pregătește „dubla” contra Italiei (9 aprilie la Chieti, 13 aprilie la Bistrița), miza fiind calificarea la următorul Campionat Mondial, competiție la care România este singura reprezentativă națională care nu a lipsit de la niciuna dintre cele 26 de ediții disputate până acum.

Jocul în sine a fost unul de antrenament. Firește că ambele echipe au căutat consolidarea omogenității și a exersării unor scheme tactice. Au jucat toate fetele din ambele tabere, încercându-se diverse formule de echipă. Din păcate, pentru Corina Lupei expediția suedeză s-a încheiat pe parchetul sălii Olimpia din cauza accidentării suferite, una destul de serioasă conform primei evaluări, fiind nevoie de operație. Ea va fi înlocuită în lot cu Mariam Mohamed (Dunărea Brăila) pentru meciurile cu Suedia, după cum a decis chiar la finalul jocului antrenorul Florentin Pera. Și Daria Bucur s-a accidentat, dar ea este recuperabilă. Trebuie să menționăm că a fost o mulțumire pentru toată lumea că am putut vedea și o ploieșteană în echipa națională, fie și pentru puține minute. Am numit-o pe Ștefania Stoica, care activează acum pentru Rapid București.

Privind un pic și în tabăra noastră, prima constatare este cam amară. Să fi jucat așa și în meciul cu Galațiul… Oricum, Adrian Chiruț poate fi mulțumit de evoluția fetelor pe care le pregătește. Am remarcat prestația Ioanei Paraschiv, care a avut câteva parade în situație de unu-la-unu în cele 40 de minute jucate.

S-au întâmplat și două fericite coincidențe. La conferința de presă care a precedat această acțiune au fost prezente Lorena Ostase- căpitanul echipei naționale și Rebeca Necula, adică exact reprezentante ale fetelor cu experiență, unele dintre ele laureate la CM de junioare 2014 (Ostase și ­Bazaliu), și ale celor care cresc și tind către performanță. În jocul de marți, Ioana Paraschiv (atunci la Activ Plopeni), de o parte, și Yulia Dumanska (aparținând de Marta Baia Mare) și Lorena Ostase (jucând pentru CSM Slatina), de cealaltă parte, s-au ­reîntâlnit ca adversare precum odinioară într-un turneu de junioare, la Plopeni.

Îmbucurător a fost faptul că toate cluburile din județ și-au adus tinerii jucători – băieți și fete – să urmărească acest eveniment deosebit, sperăm primul dintr-o serie consistentă. Bucuria juniorilor a fost mare la final, când au putut intra pe parchet pentru fotografii și autografe cu componentele echipei naționale și cu staful tehnic. Nu numai tinerii au fost atrași – sala a fost aproape plină – ci și spectatori din zona fotbalului. În tribună au fost zăriți Gicu Grozav, care a venit să susțină emoțional jocul soției sale, Christian Irobiso și antrenorul portarilor petroliști, Cătălin Grigore. De asemenea, pitit undeva în tribună, s-a aflat antrenorul defunctei echipe feminine de handbal Gloria Buzău, Pablo Morel, care a venit să își urmărească fostele fete ex-buzoiene, acum ploieștene.

În pauză s-a organizat o tombolă care a oferit materiale promoționale asigurate de FRH, reprezentată la sală prin persoana președintelui Constantin Din. Extragerea numelor câștigătorilor a fost efectuată de Ștefania Epureanu, echipiera CSJ care nu a putut fi prezentă pe parchet. Atât ea cât și Aleksandra Zimny sunt accidentate și au fost nevoite să privească din tribună partida cu echipa națională.

România – CS Județean Prahova 43-23 (23-11)

România: Bianca Tomina Curmenţ 3 intervenții / 11 aruncări (27%), Yuliya Dumanska 2, 1 de la „7 metri” / 10 (20%), Daciana Hosu 1 / 8 (13%) – Alexandra Gabriela Dumitraşcu 8 goluri, Corina Elena Romina Lupei 4, Mihaela Mihai 5, Rebeca Necula 4, Daria Bucur 3, Sorina Grozav 3, Asma Elghaoui 4, Angela Ştefania Stoica 3 (1 din ”7 metri”), Sonia-Mariana Seraficeanu 2, Alisia Lorena Boiciuc 2, Lorena-Gabriela Ostase 2, Bianca-Maria Bazaliu 2, Andreea Cristina Popa 1, Alicia-Maria Gogîrlă, Mirabela Coteţ, Elena Bianca Voica. Antrenori: Florentin Pera, Bogdan Burcea, Ildiko Barbu-Kerekes.

CS Judeţean Prahova: Ioana Paraschiv 10, 1 de la „7 metri” / 39 (26%), Viktoriya Tymoshenkova 6 / 14 (43%), Emanuela Cătălina Ivaşcu 0 / 6 (0%) – Andrada Bianca Berbece 3, Florina Cătălina Alexandru 3, Anamaria Alexandra Dumitraşcu 3, Roxana Diana Cîrjan 3 (1 din „7 metri”), Andra-Liviana Buzoianu 3, Dora Krsnik 2, Andreea Alexandra Coman 2, Carmen-Dumitrița Stoleru 1, Ana Maria Berbece 1, Maria-Mădălina Zamfirescu 1 (1), Bianca Sărăţeanu 1, Raluca-Elena Băcăoanu, Roxana Beşleagă, Sara Burić, Cătălina Georgiana Sava. Antrenori: Adrian Chiruț, Robert Comendant, Iulian Emancipatu.

Eliminări: Bianca-Maria Bazaliu, Asma Elghaoui, Elena Bianca Voica, Mirabela Coteţ, / Raluca-Elena Băcăoanu.

Arbitri: Maria Corina Badea (Ploiești), Barbara Sandor (Brașov).

Naționala a plecat cu „daune„ de la Ploiești

Două dintre jucătoarele tricolore – Daria Bucur (25 de ani) și Corina Lupei (22 de ani)- s-au accidentat grav la genunchi în meciul amical disputat de România cu CSJ Prahova, scor 43-23. Primul diagnostic este de ruptură a ligamentului încrucișat.

Cele două jucătoare vor lipsi de pe teren între 6-8 luni, în funcție de cât de repede vor fi operate și de perioada de recuperare.

Daria Bucur și Corina Lupei fac parte din lotul echipei Gloria Bistrița. Bucur joacă deja la formația ardeleană de aproximativ o lună, iar Lupei este jucătoarea Dunării Brăila, dar ea a semnat cu Bistrița și va fi, contractual, din vară jucătoarea Gloriei.