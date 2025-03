• Din Prahova sunt eligibili ­locuitori din aproape 50 de localități

Românii vor putea primi 10.000 de lei de la AFM pentru înlocuirea sobelor vechi cu unele eficiente, dacă au domiciliul într-o localitate montană. Ghidul de finanțare a fost publicat în Monitorul Oficial, iar programul ar putea demara în aprilie, potrivit Hotnews.

Finanțarea de 10.000 de lei trebuie să reprezinte cel mult 70% din total, iar restul este contribuția proprie a beneficiarului.

Sunt eligibile următoarele tipuri de aparate:aparatele pentru încălzirea locuințelor, alimentate cu combustibil solid sub forma lemnelor pentru foc, a peleților și a brichetelor, respectiv sobe, termosobe, șeminee, termoșeminee;coșul de fum ceramic sau metalic cu perete dublu, însoțit de certificat de garanție și declarație de performanță;serviciile de instalare și montaj pentru aparatul de încălzire și coșul de fum.

Finanțarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, iar bugetul total pentru acest an este 500 de milioane de lei.

Într-o primă fază, la AFM se vor înscrie primăriile care vor gestiona aceste bugete și care vor urmări ulterior implementarea proiectelor de către beneficiarii direcți. Fiecare unitate administrativ-teritorială va primi maximum 560.000 de lei.

Localitățile care pot participa la acest program sunt cele din zonele montane, respectiv un număr de 948 de localități din 27 de județe. Din Prahova se regăsesc aproape 50 de localități, iar lista acestora o puteți afla accesând https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211979.

Se pot înscrie la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) doar acele persoane fizice care au domiciliul în localitățile înscrise și declarate eligibile.

Înscrierea solicitanților de finanțare se efectuează prin completarea unor câmpuri predefinite ale aplicației informatice puse la dispoziție pe pagina de internet a AFM.

AFM trimite apoi primăriilor listele cu cei înscriși, iar oamenii vor depune la primărie documentele necesare.

Documentele care atestă eligibilitatea și care vor fi transmise de solicitantul de finanțare către reprezentantul primăriei sunt:actul de identitate al solicitantului de finanțare, valabil la data depunerii cererii de finanțare la UAT delegat;cerere de finanțare;certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de finanțare, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare la UAT delegat;certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de finanțare de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare la UAT delegat;extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data depunerii cererii de finanțare la UAT delegat, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului de finanțare asupra imobilului;declarația pe propria răspundere a solicitantului de finanțare din care să reiasă că nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;acordul coproprietarilor privind participarea în cadrul programului, în situația în care imobilul este deținut în coproprietate.

Săptămâna trecută, ministrul Mediului, Mircea Fechet, declara că programul ar putea începe în aprilie, astfel încât oamenii să aibă timp să-și instaleze noile sobe până începe iarna viitoare.