Deși conceptul de a lăsa copiii să învețe din propriile greșeli nu este nou, FAFO- un stil de parenting- a câștigat în popularitate recent datorită platformelor de social media. TikTok, în special, a devenit un loc de discuție pentru părinți care împărtășesc experiențele lor cu această metodă. Acest stil încurajează copiii să experimenteze consecințele naturale ale acțiunilor lor, promovând astfel independența și gândirea critică. Nu vrea să mănânce copilul? Nu mănâncă, până când i se face foame. Nu vrea să se îmbrace deși afară e frig? Când i se va face frig, se va îmbrăca. Așa s-ar descrie pe scurt conceptul de FAFO. Deși unii părinți au sărit să o pună în practică, alții avertizează că aplicarea necorespunzătoare a metodei poate duce la consecințe care pun în pericol siguranța sau bunăstarea copilului, potrivit Hotnews. FAFO poate fi tradus liber ca „Experimentează și vei afla” sau „Fă prostii și vezi ce urmează”. Acest stil de parenting se bazează pe ideea că, permițând copiilor să facă alegeri și să suporte consecințele naturale ale acestora, aceștia vor învăța lecții valoroase despre responsabilitate și luarea deciziilor. Această abordare evită pedepsele impuse de părinți, lăsând în schimb copiii să învețe din experiențele lor directe. Creatoarea TikTok hey.im.janelle, care a împărtășit pentru prima dată experiența cu FAFO în 2022, a câștigat recent mult mai multă atenție, asociind această metodă cu parentingul blând. „Este, practic, un parenting autoritativ (democratic), doar că un subgen pe care l-aș numi «f*ck around and find» (n.red.: experimentează și vei afla)… Copiii își înțeleg consecințele naturale și ajung să-și dea seama ce nevoi au”, explică Janelle în videoclipul ei.

Nu e singura adeptă a acestei metode de educație. Un alt exemplu notabil este Kylie Kelce, soția jucătorului NFL Jason Kelce, care a menționat în podcastul său că a descoperit metoda FAFO pe Instagram și a aplicat-o cu succes în creșterea celor trei fiice ale sale. Ea a povestit pentru people.com cum fiica sa de 3 ani, Elliotte, a refuzat să poarte o jachetă într-o zi rece, dar după ce a simțit frigul, a decis singură să o îmbrace.

FAFO oferă o abordare care încurajează copiii să gândească critic și să înțeleagă consecințele acțiunilor lor. În plus, în era digitală, platformele de social media permit părinților să împărtășească rapid experiențele și rezultatele lor, contribuind la răspândirea rapidă a acestei metode. Însă reacțiile părinților la metoda FAFO sunt diverse. Unii consideră că această abordare este eficientă în a învăța copiii despre responsabilitate și consecințe reale. Alții avertizează că aplicarea necorespunzătoare a metodei poate pune în pericol siguranța sau bunăstarea copilului. „Consecințele naturale sunt adecvate ori de câte ori impactul alegerilor unui copil nu va cauza pericol pentru el însuși sau nu va încălca drepturile altora”, spune dr. Tamara Glen Soles, pentru parents.com. „Dacă un copil nu mănâncă, îi va fi foame. Acest lucru poate fi incomod, dar lipsa unei mese sau a unei gustări nu presupune o situație periculoasă”, explică medicul. „A fi nepoliticos cu un prieten poate însemna că prietenul nu mai vrea să se joace cu tine, dar împingerea sau rănirea unui prieten este un comportament nesigur pentru care metoda FAFO, care privește învățarea prin consecințe naturale nu s-ar aplica”. Deși metoda FAFO poate fi eficientă în anumite contexte, este esențial ca părinții să evalueze cu atenție situațiile în care o aplică. Permițând copiilor să experimenteze consecințele naturale, fără a ține cont de potențialele pericole, se pot genera situații periculoase.

De exemplu, lăsarea unui copil să se joace în apropierea unei străzi aglomerate pentru a învăța despre pericolele traficului poate avea consecințe grave. De asemenea, neintervenția atunci când un copil manipulează obiecte ascuțite sau substanțe periculoase poate duce la accidente serioase.

Specialiștii subliniază că, deși învățarea prin consecințe naturale poate fi benefică, părinții trebuie să discearnă între situațiile în care această abordare este sigură și cele în care intervenția adultului este esențială pentru protejarea copilului. În cazurile în care consecințele pot pune în pericol sănătatea sau viața copilului, este imperativ ca părinții să intervină și să ofere îndrumare adecvată. Un exemplu recent de „metodă de parenting”, care a stârnit controverse în țara noastră, a fost cazul mame care și-a filmat copilul, în vârstă de 1 an, în timp ce îl punea într-o cadă plină cu zăpadă. Mama a explicat într-o filmare ulterioară, postată pe TikTok că, prin ceea ce i-a făcut copilului, nu a vrut decât să-i „stimuleze imunitatea”. În videoclip, copilul plânge în timp ce este expus la frig, iar părinții se amuză pe seama situației. Acest incident a atras atenția Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), care a catalogat gestul drept „o gravă încălcare a drepturilor copilului” și a subliniat pericolele expunerii copiilor la temperaturi extreme.

În cazul acesta, nu era vorba despre metoda FAFO, însă este vorba despre neînțelegerea pericolului l-a care și-a suspus propriul copil. Lipsa empatiei de care a dat dovadă când și-a supus copilul la astfel de practici (de altfel, tot de pe internet preluate), lipsa de conștientizare a suferinței copilului, dar și concepțiile eronate prezentate în postarea în care își explica gestul a provocat reacții vehemente de la cei care au văzut postările și care au și sesizat Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA). Mamei i s-a deschis dosar penal. Metoda FAFO poate oferi lecții valoroase copiilor despre responsabilitate și consecințe. Cu toate acestea, aplicarea sa trebuie să fie bine gândită și adaptată fiecărei situații, având în vedere siguranța și bunăstarea copilului. Părinții sunt încurajați să combine această metodă cu supravegherea atentă și intervenția promptă atunci când este necesar, pentru a asigura o dezvoltare armonioasă și în siguranță a celor mici.