Episoadele de febră sunt frecvente la copiii mici. O temperatură normală la bebeluși și copii poate varia ușor de la copil la copil, însă în general, pragul de 38 de grade sau peste este considerat o temperatură a corpului ridicată, ce poate indica o problemă de sănătate, potrivit National Health System (NHS) din Marea Britanie, preluat de Hotnews.

De obicei, în cazul copiilor mici, temperatura revine la normal în una până la patru zile, iar cel mic poate fi îngrijit acasă.

O temperatură ridicată este răspunsul natural al organismului la combaterea infecțiilor banale, precum virozele. Sunt multe lucruri care pot provoca o temperatură ridicată la copii, de la boli comune ale copilăriei, cum ar fi varicela sau amigdalita, până la vaccinări. Pentru a putea măsura corect temperatura corpului copilului, ideal este să folosiți un termometru digital.

Atunci când copilul are febră ridicată: Îi simțiți pielea mai fierbinte decât de obicei atunci când îi atingeți fruntea, spatele sau pieptul; Arată că se simte rău; Poate avea o criză sau o convulsie, numită criză febrilă.

Ce este indicat să faceți atunci când copilul are febră: Oferiți-i multe lichide! Dacă copilul este alăptat, continuați să alăptați ca de obicei; Atenție la eventualele semne de deshidratare! Când cel mic are poftă de mâncare, oferă-i mâncare. Copilul trebuie verificat în mod regulat, inclusiv în timpul nopții.

În perioada când are febră, copilul ar trebui să rămână în casă. Febra se tratează, în mod normal, cu paracetamol sau ibuprofen. Puteți verifica prospectul pentru a vă asigura că medicamentul este potrivit pentru copil sau să discutați cu un farmacist sau cu un medic de familie.

Dacă paracetamolul și ibuprofenul nu ajută și sunteți îngrijorați de starea copilului, este indicată o discuție cu medicul.

Ce nu este indicat atunci când copilul are febră:Copilul nu trebuie dezbrăcat și nu ar trebui să faceți încercări pentru a îi răci pielea – creșterea temperaturii reprezintă un răspuns natural și sănătos al organismului la o infecție;Nu îl îmbrăcați cu prea multe haine și nu îl acoperiți cu prea multe pături; Copiii cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să primească aspirină; Nu alternați ibuprofenul și paracetamolul decât în cazul în care un medic vă recomandă acest lucru.

Paracetamolul nu este indicat pentru copiii mai mici de două luni. Ibuprofenul nu este indicat pentru copiii mai mici de trei luni și care cântăresc mai puțin de cinci kilograme.

Ibuprofenul nu este recomandat copiilor care suferă de astm, decât dacă este recomandat de medic.

Când ar trebui să te adresezi medicului sau să chemi ambulanța

Este recomandat să luați legătura cu medicul atunci când:Cel mic are sub trei luni și o temperatură de 38 de grade sau mai mare; Copilul are între trei și șase luni și o temperatură de 39 de grade sau mai mare; Are, pe lângă febră, și alte semne de boală, cum ar fi o erupție cutanată; Febra durează de 5 zile sau mai mult; Nu vrea să mănânce, se comportă anormal și ești îngrijorat; Este deshidratat: semnele la bebeluși pot fi scutece care nu sunt foarte umede, ochii înfundați și fără lacrimi atunci când plânge.

Ar trebui să chemați ambulanța sau să mergeți la urgență în următoarele situații: Copilul are gâtul înțepenit; Are pe corp o erupție care nu se estompează; Este deranjat de lumină; Are o criză febrilă – nu se poate opri din tremurat; Are mâinile și picioarele neobișnuit de reci; Are modificări ale culorii pielii – albastră, gri sau mult mai palidă decât de obicei; Este somnoros și greu de trezit de mult timp; Este foarte agitat (nu se oprește din plâns) sau este confuz; Are dificultăți de respirație; Nu răspunde așa cum o face în mod normal sau nu este interesat de hrănire sau de alte activități normale.