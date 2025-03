V. S.

Membrii echipelor de robotică ”Eastern Foxes” și “InfO1 Robotics” de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale – Ploiești, care au participat la competiția “ FIRST Tech Challenge România” – 2025 și s-au calificat la faza internațională a campionatului, vor fi premiați de Consiliul Județean Prahova, la propunerea președintelui Virgiliu Nanu. Într-o ședință extraordinară a CJ Prahova, desfășurată ieri după-amiază, consilierii județeni au aprobat acordarea stimulentelor financiare în cuantum brut de 12.600 lei/persoană. Suma totală brută a stimulentelor financiare este în cuantum de 252.000 lei și se va aloca din bugetul propriu al județului Prahova.

Prin premierea elevilor și cadrelor didactice se urmărește răsplătirea efortului acestora în obținerea unor rezultate deosebite la nivel național și internațional, dar și motivarea lor pentru realizarea de noi performanțe. Consiliul Județean Prahova are posibilitatea să asigure fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare judeţene, precum şi pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora.

Consiliul Județean are asigurate fonduri pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, iar cuantumul stimulentelor financiare prevăzute se aprobă prin hotărâre a consilierilor județeni.

Urmează un proiect similar pentru echipele de robotică ale Colegiului Național „Mihai Viteazul”.