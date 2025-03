În etapa a 6-a a play-off-ului de promovare, CS Judeţean Prahova primeşte replica echipei CSU Cluj Napoca, sâmbătă, 29 martie, de la ora 16.30.

Cele două echipe au făcut parte din aceeaşi serie, în sezonul regular, CS Judeţean Prahova câştigând ambele partide disputate cu echipa din Cluj. Mai mult, cele două combatante s-au înfruntat în acest sezon şi în Cupa României, iar prahovencele au câştigat şi acel joc.

În acest moment, CS Judeţean Prahova se află pe locul secund în clasamentul play-off-ului, iar CSU Cluj Napoca, pe locul al treilea, la un punct în spatele grupării prahovene.

Se vor înfrunta echipele cu cele mai bune defensive din play-off. CSU Cluj Napoca este neînvinsă în această fază a competiţiei, după primele 5 etape disputate, iar CS Judeţean Prahova are cel mai bun atac.

Cu o victorie în acest meci, CS Judeţean Prahova îşi consolidează poziţia secundă, direct promovabilă, astfel încât importanţa partidei este una deosebită.

“Victoria este foarte importantă pentru noi, în acest joc. Aşa am pregătit meciul, să-l câştigăm, aşa cum le pregătim pe toate, de altfel. Din păcate, avem şi unele probleme de ordin medical, dar găsim soluţii. Nu prea mai contează faptul că am câştigat de trei ori în acest sezon împotriva lor, pentru că în acest play-off Clujul este o cu totul altă echipă şi nu întâmplător este neînvinsă”, a declarat Adrian Chiruţ, antrenor CS Judeţean Prahova.

Pentru acest joc, CS Judeţean Prahova a pregătit acţiunea “O floare pentru Florile noastre!”, în care suporterii au posibilitatea de a-şi arăta susţinerea pentru handbalistele prahovene.