Dario Amodei (foto), directorul startup-ului de inteligență artificială Anthropic afirmă că, într-un an, A.I., nu dezvoltatorii de software, ar putea scrie cea mai mare parte a codului din software-ul pe care îl folosim, relatează Business Insider, potrivit Hotnews.

„Cred că vom ajunge acolo în trei până la șase luni, când A.I. va scrie 90% din cod. Iar apoi, în 12 luni, s-ar putea să fim într-o lume în care A.I. scrie, practic, tot codul”, a spus Amodei la un eveniment organizat de Consiliul pentru Relații Externe, un think tank cu sediul la New York.

Amodei a menționat că dezvoltatorii de software vor avea încă un rol de jucat pe termen scurt datorită faptului că oamenii vor trebui să furnizeze modelelor A.I. caracteristici de design și condiții. „Dar, pe de altă parte, cred că în cele din urmă toate aceste mici insule [de sarcini] vor fi preluate de sistemele A.I. Și atunci vom ajunge, în cele din urmă, la punctul în care [sistemele] A.I. vor putea face tot ceea ce pot face oamenii. Și cred că acest lucru se va întâmpla în fiecare industrie”, a adăugat CEO-ul Anthropic.

Amodei, care a lucrat anterior la OpenAI, și sora sa Daniela au cofondat Anthropic în 2021. Startup-ul este cel mai cunoscut pentru chatbot-ul Claude, lansat în martie 2023 în SUA și un an mai târziu în Europa. Este concurent pentru ChatGPT, Gemini și DeepSeek, dar Claude a pus accentul pe siguranță și fiabilitate.

Compania Anthropic încearcă să se distingă de concurenții săi prin implementarea unor măsuri de siguranță mai stricte și prin respectarea unor principii etice pentru această tehnologie a modelelor AI care stârnesc atât entuziasm, cât și îngrijorare, scria AFP.

Anthropic a lansat modele de inteligență artificială competitive, s-a axat pe clienții companii și deoarece a pus accent puternic pe siguranța și fiabilitatea sistemelor AI, acest lucru a atras încrederea investitorilor și a utilizatorilor.

În decembrie, New York Times scria un articol despre chatbot-ul Claude și explica faptul că are foarte mare succes în rândul multor fani tech care-l folosesc în munca de zi cu zi, fie că este vorba despre consiliere pe probleme legale sau sfaturi pentru o sănătate mai bună.

Compania a ajuns departe și datorită priceperii lui Dario Amodei care a plecat de la OpenAI după ce a avut neînțelegeri cu conducerea companiei și din cauza modului în care tehnologiile A.I. dezvoltate de aceasta erau finanțate și lansate.

Business-ul companiei a crescut rapid, iar surse citate de Bloomberg spun că vorbim despre o creștere de 30% pentru începutul lui 2025, comparativ cu anul trecut. CNBC scrie că veniturile totale Anthropic au fost de un miliard de dolari anul trecut, ceea ce înseamnă o creștere de zece ori față de 2023.

Potrivit celor mai recente estimări, valoarea Anthropic se ridică la 61 de miliarde de dolari.